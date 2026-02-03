Timothée Chalamet zahlte sechsstellig für TV-Auftritt – aus eigener Tasche

Für seine Oscar-Kampagne investierte Timothée Chalamet ein Vermögen. Alle Details.

Timothée Chalamet hat sich mit seinen Darstellungen in neuen Filmen ein regelrechtes Dauerabo auf eine Oscar-Nominierung erarbeitet. Der Schauspieler ist mittlerweile für seine groß angelegten Pressetouren bekannt, mit denen er die Award-Saison aufmischt. Mit verschiedenen aufsehenerregenden Aktionen bringt er sich stets für den Gewinn des begehrten Preises in Stellung. Und da kann es schon mal vorkommen, dass ihm eine Sache so wichtig ist, dass er auch selbst reininvestiert.

Oscar-Promo aus eigener Tasche

Für die Oscars 2025 ging Timothée Chalamet mit seiner Rolle als Bob Dylan im Film „A Complete Unknown“ ins Rennen. Auch hier setzte er auf eine spektakuläre PR-Aktion, um sich für die Trophäe in Position zu bringen. Am 25. Januar 2025 trat er in der Show „Saturday Night Live“ auf und performte eindrucksvoll einige Bob-Dylan-Songs. In der Sendung fungierte er sowohl als Moderator als auch als musikalischer Gast und spielte unter anderem „Outlaw Blues“ und „Three Angels“.

Bei einem Q&A in London erklärte der 30-Jährige kürzlich, er sei bereit, auch sein privates Geld in seine Presseaktionen zu investieren. Nun ist klar: Bei seinem „SNL“-Auftritt war genau das der Fall.

Der „Marty Supreme“-Darsteller verhandelte vor seinem Auftritt mit Filmproduzent Lorne Michaels, der auch „SNL“ produziert. Er hatte eine Bedingung für seinen Auftritt in der Sendung: „Ich fragte: ‚Ja, kann ich die Musik machen?‘ Er meinte: ‚Nein.‘ Ich sagte: ‚Okay, dann mache ich es nicht.‘ Er sagte: ‚Okay, dann mach die Musik’“, berichtet der Schauspieler laut „Consequence“.

Weiter erklärte Timothée Chalamet: „Ich habe für meinen Auftritt bei SNL einen sechsstelligen Betrag aus eigener Tasche ausgegeben.“ Wie diese hohe Summe im Detail zustande kam, ist nicht bekannt. Allerdings findet sich keiner der in der Sendung performten Songs im Film „A Complete Unknown“ wieder. Das Geld floss vermutlich in die Rechte dieser Stücke. Zudem stand Chalamet mit einer kompletten Band auf der Bühne, unter anderem mit James Blake am Keyboard. Auch diese Akteur:innen dürften eine üppige Gage gefordert haben.

Große Pressetour für „Marty Supreme“

In diesem Jahr geht Timothée Chalamet mit seiner Darstellung des Marty Mauser im Film „Marty Supreme“ in die Award-Saison. Auch hierfür führte er eine große Pressetour mit spektakulären Aktionen durch. Unter anderem war er als erster Mensch überhaupt auf dem Dach der Las-Vegas-Sphere zu sehen. Ob er auch hier eigenes Geld investiert hat, ist bislang nicht bekannt.

Ob sich der Aufwand dieses Mal gelohnt hat und ihm der große Wurf mit dem Gewinn des Oscars für den besten Hauptdarsteller gelingt, wird sich am 16. März 2026 zeigen, wenn die Trophäen verliehen werden.

_________________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single