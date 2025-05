Wird Timothée Chalamet auch live den Bob Dylan geben?

Timothée Chalamet singt am Set als Bob Dylan (Video)

Timothée Chalamet verkörpert Bob Dylan in dem 2024 erschienenen Biopic. Dabei soll es nun aber womöglich nicht bleiben. Gerüchten zufolge soll der Schauspieler eine Show auf dem diesjährigen Glastonbury Festival spielen – als Dylan.

Für seine Performance im Film gab es gutes Feedback

Der Film „Like A Complete Unknown“ war ein voller Erfolg. Es gab eine Nominierung für einen BAFTA und außerdem für acht Oscars. Chalamet sang für die verfilmte Biografie einige der Hits sogar selbst. Einen Vorgeschmack des musikalischen Talents des Schauspielers konnte man aber bereits schon in „Wonka“ hören. Außerdem performte der New Yorker Anfang des Jahres bei einem Auftritt bei „Saturday Night Live“ drei Songs von Dylan live im Fernsehen.

Ob man eine Bob-Dylan-Show à la Timothée Chalamet bald in echt erleben könnte? Der „Sun“ zufolge gibt es zumindest Hinweise diesbezüglich. Angeblich soll er am 28. Juni gemeinsam mit der Tribute-Gruppe „Not Completely Unknown“ auftreten. Die Show soll für die „Acoustic Stage“ des Glastonbury Festivals geplant sein. Bisher gibt es jedoch weder von Timothée Chalamet noch vom Festival eine offizielle Äußerung dazu.

Die Filmrolle war mit viel Arbeit verbunden

Gegenüber „NME“ verriet Chalamet vergangenen Januar, dass er sich so viel Zeit wie möglich nahm, um Bob Dylan möglichst gut darstellen zu können. „Ich hatte die Zeit, die 10.000 Stunden zu investieren, was in drei oder vier Monaten nicht möglich ist … Es gab keine Deadline“, erklärte er. „Ich habe nicht für jemanden anderen gelernt. Ich habe für mich selbst gelernt.“

Das restliche Line-Up für das diesjährige Glastonbury Festival vom 25. bis zum 29. Juni im Südwesten Englands steht bereits fest. Unter anderem werden The 1975, Loyle Carner, Gracie Abrams, Charli XCX, Doechii, Jorja Smith und viele weitere Artists auftreten. Falls Timothée Chalamet auch dabei sein wird, wäre er ein Überraschungs-Act.