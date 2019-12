Tocotronic spielen 2020 zwei exklusive Konzerte

View this post on Instagram

FREAKS! Für die Open-Air-Saison 2020 haben wir uns unter dem Namen LET THERE BE TOCOTRONIC 1 und 2 etwas ganz besonderes für euch ausgedacht: Wir werden in diesem Jahr zwei exklusive Konzerte spielen, eines im Hamburger Stadtpark, das andere Waschhaus (Gelände) in Potsdam. Ab sofort gibt es bei uns im Shop die Tickets zu erwerben: Link in -> Bio In Hamburg werden wir ausschließlich Songs aus unserer Hamburger Zeit von 1993 bis einschließlich 2003 performen, in Potsdam wird der zweiten Werkphase der Band von 2004, über die berühmte Berlin-Trilogie bis in die Gegenwart gehuldigt. Wer beide Konzerte sehen will und somit in den Genuss einer umfassenden Werkschau gelangen kann, sollte ein Kombi-Ticket erwerben. Aber natürlich sind beide Veranstaltungen auch einzeln buchbar. (Zusätzlich gibt es ein wunderbares Rahmenprogramm. Dazu aber später mehr!). Zwei besondere Konzerte an besonderen Orten. Exklusiv im Sommer 2020. Hamburg and Berlin: United in Rock. United in Toc. Wir freuen uns sehr euch an beiden Orten begrüßen zu dürfen und wünschen euch bis dahin alles Gute und frohe Weihnachten! Eure Tocs