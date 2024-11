Todesursache bekannt: Daran ist Quincy Jones gestorben

Die Umstände seines Todes waren bisher noch nicht veröffentlicht.

Quincy Jones‘ Todesursache ist bekannt gegeben worden. Die Musiklegende war am 3. November im Alter von 91 Jahren verstorben.

Daran starb der Star-Produzent

Wie die Gesundheitsbehörde von Los Angeles mitteilte, sei Jones an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, ohne das andere Faktoren zu seinem Tod beigetragen hätten, so berichtete „CNN“. Sein Ableben im engsten Kreise in seinem Haus in Bel Air gab seine Familie, darunter auch Tochter und Schauspielerin Rashida Jones, am Montag (4. November) bekannt.

„Heute Abend müssen wir mit vollem, aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones überbringen“, schrieben seine Verbliebenen in der Erklärung. „Und obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat, und wissen, dass es nie einen anderen wie ihn geben wird.“

Spenden statt Blumen

Eine Woche später, am 11. November, fand die Beisetzung in einer „intimen Zeremonie, an der die sieben Kinder von Quincy Jones, sein Bruder, zwei Schwestern und unmittelbare Familienangehörige teilnahmen“ statt. So hieß es in einer Erklärung, die der „Associated Press“ vorliegt. Die Familie ergänzte, dass sie sich für die zahlreichen Beleidsbekundungen und Ehrungen seiner Freunde und Fans aus der ganzen Welt bedanke. Anstelle von Blumen baten die Angehörigen des Mussikproduzenten jedoch um Spenden an die „Jazz Foundation of America“, die Quincy Jonnes schon zu Lebzeiten unterstützt hatte.

Eine größere, öffentliche Zeremonie für den 28-fachen Grammy-Preisträger sei ebenfalls geplant, „Einzelheiten zu einer Gedenkfeier für Mr. Jones werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben“, so die Familie.

Die Musikwelt trauert um Quincy Jones

Im Laufe der Jahre arbeitete Jones mit zahllosen Künstlern zusammen. Darunter Ray Charles und Michael Jackson, mit dem er die Erfolgsalben „Off The Wall“, „Bad“ und „Thriller“ produzierte. Letzteres ist immer noch das meistverkaufte Album aller Zeiten. 1985 leitete er die All-Star-Aufnahme des Wohltätigkeitsalbums „We Are The World“, produziert von von Jackson, Lionel Richie und dem Produzenten Michael Omartian. Ziel war es, Geld für die Hungerhilfe in Äthiopien zu sammeln.

Zu den vielen Prominenten, die Jones seit der Nachricht von seinem Tod Tribut gezollt haben, gehören Céline Dion, Stevie Wonder, Paul McCartney, The Weeknd und viele mehr.