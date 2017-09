Trailer zum Cannes-Sieger „The Square“: So witzig kann Kunst sein

Am 19. Oktober startet „The Square“, der diesjährige Siegerfilm aus Cannes in den deutschen Kinos. Und dieser Cannes-Sieg war vor allem deshalb außergewöhnlich, weil der Film des Schweden Ruben Östlund zu Großteilen in das Genre Komödie eingeordnet werden kann.

Der erste Trailer zum Film, der nun erschienen ist, rückt auch den Humor aus „The Square“ in den Fokus. Es geht um ein Museum für moderne Kunst, auf dessen Vorplatz ein leuchtendes Rechteck installiert wird, in dem sich alle Menschen fair und humanitär verhalten sollen. Anhand dieser Installation inszeniert Östlund eine Satire auf den Kunstbetrieb, in der es auch nicht an Drama mangelt.

Den ersten Trailer zu „The Square“ könnt Ihr Euch hier anschauen: