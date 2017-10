Überraschend: Fever Ray meldet sich mit neuem Album „PLUNGE“ zurück

Fever Ray ist zurück. Das musikalische Alter Ego der schwedischen Sängerin Karin Dreijer Andersson veröffentlichte am Freitag, völlig unangekündigt, ihr neues Album PLUNGE – acht Jahre nach ihrem selbstbetitelten Debüt.

Das neue Werk ist ab sofort über Anderssons eigenes Label Rabid Records digital erhältlich, ab dem 23. Februar 2018 soll PLUNGE dann auch auf CD und Vinyl erhältlich sein. Die erste Single „To The Moon And Back“ ist bereits seit vergangener Woche zu hören. Das dazugehörige Video findet Ihr hier:

Mit PLUNGE meldet sich Andersson nach zwei Alben mit The Knife (TOMORROW, IN A YEAR (2010) und SHAKING THE HABITUAL (2013)) als Fever Ray zurück. Die Tracklist und das Albumcover könnt Ihr Euch hier ansehen:

01. Wanna Sip

02. Mustn’t Hurry

03. A Part Of Us

04. Falling

05. IDK About You

06. This Country

07. Plunge

08. To The Moon And Back

09. Red Trails

10. An Itch

11. Mama’s Hand

Tourdaten für 2018 sollen ebenfalls in Kürze angekündigt werden.