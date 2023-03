Der Musikexpress 04/2023 mit Depeche-Mode-Special, Dirk von Lowtzow, Fever Ray & Caroline Polacheck

Zum Einstieg wie immer unser „Making-Of“ aus dem hier beworbenen Printprodukt:

MUSIC FOR THE MASSES

„I’m taking a ride with my best friend“ … gibt es eigentlich überhaupt noch Zeilen aus Depeche-Mode-Songs, die sich nicht sofort magisch auf Andrew „Fletch“ Fletcher zu münzen scheinen? Der Keyboarder verstarb im vergangenen Jahr, die Arbeit an dem neuen Album war zu diesem Zeitpunkt schon weit fortgeschritten. Auch der Name der Platte stand bereits fest: MEMENTO MORI. Wie überzogen prophetisch das nach der überraschenden Todesnachricht anmutet … das wird dieses Album gewiss nicht mehr los. Warum auch?

Mögen die neuen Songs die Wehmut der weltweiten DM-Familie und seiner Lifetime-Gefährten Martin Gore und Dave Gahan nun in alle Winde streuen. Wir und – erst- und einmalig auch gemeinsam mit unseren Kolleg*innen vom „Rolling Stone“ – sind gern dabei. Beiden Magazinen liegt in diesem Monat eine exklusive Depeche-Mode-Single bei. Dazu findet sich in diesem ME dann auch noch die größte Storystrecke zur Band ever – Guinness Buch der Rekorde wird noch informiert. Mehr Depeche Mode gibt’s nirgends. Reach out, touch faith.

Der Musikexpress 04/2023 – die Themen im Überblick:

Depeche Mode: Martin und ich hatten eine Aufgabe: Freunde zu werden“

In den sechs Jahren seit SPIRIT haben Dave Gahan und Martin Gore die Welt bereist, Soloplatten veröffentlicht und neue Songs geschrieben. Business as usual. Doch dann starb Andrew Fletcher. Und somit nicht nur ihr dritter Mann, sondern auch der Vermittler zwischen den beiden Streithähnen. Alles also zurück auf null. Von dort gab es nur eine Richtung: nach vorne. Entstanden ist eines ihrer besten Alben. Wir würdigen es mit der längsten DM-Story ever. Eine Black and White Celebration mit vielen Zwischentönen.

Fever Ray – Alle Girls wollen Kandy

Als Wegbereiter*in unserer woken Welt passt Fever Ray mit dem neuen Album RADICAL ROMANTICS perfekt in die Zeit. An der Oberfläche herrschen weiterhin irre Inszenierungen, werden monströse Make-up-Maßstäbe gesetzt. Doch darunter verbergen sich zutiefst menschliche Themen und Interessen: vor allem Liebe in den besten Jahren des Lebens, sexuelle Identitäten… und sogar Sternzeichen.

Dirk von Lowtzow: „Wahnsinnig viel, was ich mache, basiert auf dem absoluten Willen mich mitzuteilen“

Was er macht, wird geschätzt. Seine autofiktionale Enzyklopädie „Aus dem Dachsbau“ ist gerade erst mit dem Literaturpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden ausgezeichnet worden, da erscheint auch schon sein nächstes Buch. Für „Ich tauche auf“ hat Dirk von Lowtzow (Tocotronic) seinen Alltag aufgeschrieben, und ihn an den entscheidenden Stellen so verwischt, dass er sich eine Hintertür aufhält: Alles könnte genau so passiert sein, oder auch nicht.

Caroline Polacheck – Könnerin mit Humor

Caroline Polachek hat eine beachtliche Karriere hinter sich. Sie war Teil des Synthie-Pop-Duos Chairlift, produzierte für Solange und Travis Scott. Selbst Beyoncé sang einen ihrer Songs. Mit Mitte dreißig entschied sich die US-Amerikanerin für den zweiten Karriereweg. Die Rechnung geht auf: Ihr schräger Avantgarde-Pop wird sowohl von der Musikkritik als auch der TikTok-Generation geliebt.

Steve Reich – Maximaler Humanist

Wenn die Beschreibung einer lebenden Legende stimmig ist, dann bei Steve Reich. Mit seinem Wirken hat der US-Komponist der Avantgarde einen Sinn gegeben. Mindestens so wichtig ist ihm jedoch, dass seine Arbeit im Pop gigantische Spuren hinterlassen hat. Aus Anlass einer Neueinspielung seiner Streichquartette ergab sich die Gelegenheit, ausführlich mit dem Großmeister des Minimalismus zu sprechen – über die Apokalypse und Radiohead, verschiedene Arten von Zügen und die Musik des Zufalls.

Außerdem im Heft:

