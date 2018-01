„Unsane“: Der Trailer zu Steven Soderberghs iPhone-Psycho-Thriller ist da

Eine Frau, die Angst vor ihrem Stalker hat, wird in eine Psychiatrie eingewiesen. Dort beginnt sie zu denken, dass sie vielleicht dem Wahnsinn verfallen ist. Darum geht es in Steven Soderberghs Film „Unsane“, der vollständig mit dem iPhone gedreht wurde.

Soderbergh ist überzeugt, dass diese Art zu Filmen in Zukunft nicht mehr so unüblich sein wird. Seinen letzten Spielfilm „Logan Lucky“ hatte er bereits vorfinanziert, um unabhängig von den Studios zu bleiben. Ein Smartphone macht ihn wohl noch eigenständiger.

Der 55-jährige Regisseur ist außerdem überzeugt, dass jeder, der den Film sieht, ohne Informationen zu den Produktionshintergründen, nicht ahnen wird, dass der Film mit einem Telefon gedreht wurde. Seht selbst, ob Ihr dem zustimmen könnt:

„Unsane“ feiert im Februar auf der Berlinale seine Weltpremiere und kommt am 29. März 2018 in die deutschen Kinos. Mit dabei sind Claire Foy („The Crown“) in der Hauptrolle, und Juno Temple („Wonder Wheel“).