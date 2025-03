Die Beats tröpfeln, eine Männerstimme brummelt, flüstert, grummelt, das Tempo ist gemächlich, die Stimmung gedrückt, die Melancholie quillt aus allen Ritzen dieser Musik. Das klingt so in Song Nummer eins, in Song Nummer zwei und drei, in Song Nummer acht, Nummer 99, Nummer 385, Nummer 4185 (and counting). MAX ist ein Projekt, Performance und Digitalinstallation des Musikers, Produzenten und Künstlers Valentin Hansen. Der Berliner hebelte vor vier Jahren mit CRISIS (THE WORTHLESS ALBUM) und der dazugehörigen Installation „The Farm“ die Verwertungslogik der Streamingdienste aus. Mit dem am 1. Januar 2025 gestarteten MAX zerstört er ihre Logik – und die des gesamten Popbusiness.

MAX ist eine Künstliche Intelligenz, die alle zwei Minuten einen neuen Song herstellt und veröffentlicht, der nicht wie der davor, aber doch sehr nach Valentin Hansen klingt. Auf der Website max.valentinhansen.live entsteht so in irrwitziger Geschwindigkeit ein in die Unendlichkeit wachsendes Album, das schon jetzt in seiner Gänze alle menschlichen Hörgewohnheiten sprengt. Und endlos viele Fragen stellt: Wer macht da Musik? Ein Computer oder ein Mensch? Und: Ist das noch wichtig? Was bedeutet das für die Zukunft? Was lieben wir an Musik: Mehr als die nette Melodie, die eine KI im Sekundentakt ausspuckt? Oder ist Musik originärer menschlicher Ausdruck – und verbindet uns mit anderen? Schlussendlich stellt Valentin Hansen mit MAX die größte aller Fragen: Was ist der Mensch? Grund genug auch ihm mal ein paar Fragen zum Ganzen zu stellen!

ME: Hältst du MAX wirklich für eine gute Idee? Oder anders gefragt: Wie fühlt es sich an, den eigenen Beruf abgeschafft und sich selbst überflüssig gemacht zu haben?

Valentin Hansen: Ich fühle mich weniger abgeschafft als vervielfacht. Um meinem Ziel nach maximaler Produktivität so nahe zu kommen wie möglich, ist MAX das beste Album, das ich hätte machen können.

Hat dich die KI überrascht? Hast du einen anderen Valentin Hansen kennengelernt? Und wenn ja: Wie viele?

Die KI ist ein ungewöhnlicher Spiegel. Sie zeigt mir nicht, wer ich bin, sondern wer ich sein könnte. Ich habe nicht nur andere Valentins kennengelernt – ich habe unzählige gefunden, die ich noch nicht verstehe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Brauchen wir Musiker:innen aus Fleisch und Blut überhaupt noch?

Auf jeden Fall braucht es gerade noch jemand, der oder die sich die Musik zu eigen macht.

Ist das das Ende der Popmusik, wie wir sie kennen?

Es ist das Ende von etwas und der Anfang von allem anderen. Popmusik wird sich immer wandeln, das ist ihr Kern. MAX ist ein weiterer Schritt in diese Richtung – oder in eine andere.

Mit MAX stellst du viele Fragen. Welche ist die wichtigste?

Wie weit können wir gehen, bevor wir uns selbst verlieren?