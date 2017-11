Verlosung: Comics und Blu-rays zu „The Walking Dead“

Handlung

Bösewicht Negan ist Dreh- und Angelpunkt der siebten Staffel „The Walking Dead“. Nach dem fiesen Cliffhanger der sechsten Staffel geht es nun erbarmungslos weiter. Rick wird schnell klar, dass er Negan nicht zur Vernunft bringen und auch nicht mit ihm verhandeln kann. Ein erbitterter Kampf ist der letzte Ausweg, um sich und seine Anhänger zu schützen. Doch dafür brauchen sie erst einmal Waffen, Lebensmittel und viele weitere Vorräte. Und dann wäre da auch noch die riesige Armee von Negan, die scheinbar unbesiegbar wirkt. Jetzt muss Rick sich mit den Menschen von Alexandria und neuen Verbündeten zusammenschließen, um zu gewinnen.

Negan ist nicht nur im Mittelpunkt der siebten Staffel „The Walking Dead“, er spielt auch eine sehr große Rolle im Comic „Negan ist hier!“ von Cross Cult, welcher am 22.11.2017 veröffentlicht wird. Auf 72 Seiten erzählt der Spin-Off die Vorgeschichte von Negan und liefert Hintergründe zum Mann mit dem Baseballschläger. Wer war Negan, bevor er auf Rick und seine Gruppe traf und wie ist er zum erbarmungslosen Mörder geworden? All das wird in „Negan ist hier!“ beantwortet.

