Verlosung: Gebt Euch Chefket bei den Ruhr Games 2017 von der VIP-Tribüne aus

Vom 15.-18. Juni findet im Ruhrpott ein Festival statt, das eigentlich gar keines ist und gleichzeitig viel mehr als das: Die Ruhr Games 2017 stehen nach 2016 zum zweiten Mal an, und deren Programm – der Name deutet es bereits an – besteht in erster Linie aus Sport. Da sich die Ruhr Games aber selbst als „Sport- und Kulturfestival“ verstehen, wird es in Dortmund, Hamm und Hagen drei Tage lang nicht nur um BMX, Hochsprung, Basketball, Breakdance, Parcours und Co. gehen, sondern auch um Musik. Angekündigt sind unter anderem Auftritte von Sportfreunde Stiller, Clueso, Lena, Kelvin Jones, Chefket, Sorgenkind und Razz.

Das Programm ist so ausufernd, dass Ihr Euch bei Interesse auf der Webseite des Veranstalters lieber selbst ein genaueres Bild macht. Könnte sich lohnen, der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen ist nämlich frei. Wir können trotzdem was verlosen, das Ihr weder mit noch ohne Geld kriegen könntet.

Gewinnspiel: Wir verlosen 2×2 VIP-Tickets für die Ruhr Games 2017

Am 17. Juni findet in Dortmund der HipHop-Tag statt, wenn man so will. Statt Lena, keine Sorge, tritt dort nämlich Chefket auf. Wir verlosen 2×2 VIP-Tickets für den 17. Juni. Das bedeutet, dass zwei Gewinner plus Anhang Zutritt zur VIP-Tribüne haben und einen ganztägig überdachten Sitzplatz bessere Sicht. Dürfte weder bei Sonne noch Regen schaden, bei Muskelkater erst recht nicht – und zur Einstimmung packen wir noch je ein NACHTMENSCH-Album von Chefket dazu.

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Formular aus und tragt in das Lösungsfeld „Chefket“ ein. Viel Erfolg!

