Chefket-Konzert von Jan Böhmermann & HKW abgesagt

Der Auftritt sollte am 7. Oktober im Berliner Haus der Kulturen der Welt stattfinden – nun wurde aus Sorge vor antisemitischer Äußerungen die Veranstaltung gecancelt.

Seit dem 27. September gibt es im Haus der Kulturen der Welt in der Hauptstadt die Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“ von Jan Böhmermann & Gruppe Roylae, also den Macher:innen des „ZDF Magazin Royale“, zu sehen. Im Rahmen der Ausstellung wird noch bis zum 19. Oktober ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm angeboten – dazu sollte auch ein Konzert von Chefket am 7. Oktober gehören, welches nun kurzfristig abgesagt wurde. Der Grund: Sorge vor antisemitischer Äußerungen.

Keine Chefket-Show in Berlin: So kam es zu der Absage

Die Show des Rappers im Berliner HKW sollte an dem Tag stattfinden, an dem sich der Überfall der Hamas auf jüdische Wohngebiete und Veranstaltungen zum zweiten Mal jährt. Am 7. Oktober 2023 starben laut „Deutschlandfunk“ 1200 Menschen, 250 wurden entführt. Nun warnte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer laut „Frankfurter Allgemeine“ öffentlich davor, dass Chefket sein Konzert dafür nutzen könnte, um antisemitischen Gedanken einen Raum zu geben. Jetzt heißt es von der Eventlocation sowie Böhmermann dazu: „Wir sehen und hören den Einspruch insbesondere auch von jüdischer Seite gegen den Konzertabend am 7. Oktober 2025“, weshalb man die Entscheidung getroffen habe, die Veranstaltung komplett abzublasen, wie auch „Frankfurter Allgemeine“ berichtete.

Weiterhin lassen HKW und der Entertainer im gemeinsamen Statement übermitteln, dass man „die Sorge im Hinblick auf den zunehmenden Antisemitismus und die zunehmende rassistisch motivierte Gewalt in Deutschland“ teilen würde. Und weiter zitiert „Frankfurter Allgemeine“: „Wir glauben, dass der künstlerische Austausch auch und gerade in diesem Zusammenhang wichtig ist. Unsere Arbeit und Hoffnung gilt daher weiterhin der Möglichkeit eines offenen Dialogs, in dem viele Standpunkte friedlich, gleichzeitig und in gegenseitigem Respekt Gehör finden können.“

Wieso man an eine Positionierung Chefkets beim Konzert glaubte

Wie es zu der Vermutung in Bezug auf Chefket kam: Wolfram Weimer wies laut „Frankfurter Allgemeine“ darauf hin, dass der Musiker angeblich auf Bildern ein Oberteil mit einem Aufdruck trug, auf dem Palästina ohne Israel zu sehen gewesen sei. Ein Gig des Rappers am 7. Oktober 2025 hätte der Kulturstaatsminister laut „Frankfurter Allgemeine“ als „Provokation“ wahrgenommen.

Auf Instagram hat Chefket am gestrigen Sonntag – unabhängig von der Kündigung – einen Post veröffentlicht, in dem er sich für Frieden einsetzt.

Das ist allerdings kein Statement zur aktuellen Lage.