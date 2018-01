Vorschlag aus Bremen: Konzerte von rechten Bands sollen verboten werden

„Rechtsrock ist ein Nährboden für die Radikalisierung der Nazis“, sagt die Grünen-Abgeordnete Kai Wargalla. Das möchte sie verhindern und notfalls entsprechende Konzerte im Einzelfall sogar absagen.

Die Stadtbürgerschaft sprach heute über ein Konzertverbot in Bremen. Dabei ging es vor allem um die Band Frei.Wild, die im April in der ÖVB-Arena einen Auftritt geplant hat. Ihr wird Anbiederung an die rechte Szene vorgeworfen.

Seitens der CDU und SPD in der Bremer Stadtbürgerschaft wurde an die verfassungsrechtliche Freiheit von Kunst und Kultur erinnert. Mit der Idee zu einer Neutralitäts-Vereinbarung, die Künstler im Vorfeld von Veranstaltungen unterzeichnen müssen, konnte man sich einer Einigung nähern.

Ich hab da mal eine Frage an den Senat gestellt bzgl. des Frei.Wild-Konzerts im April 2018 in der Stadthalle #Bremen. Wird in der Januar-Sitzung beantwortet. Dank an @hoehlc, über dessen Tweet ich drauf aufmerksam wurde. #hbbue pic.twitter.com/SJngHQUJBn — Kai Wargalla (@KaiWargalla) 12. Dezember 2017

Holger Fichtner