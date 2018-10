2015 haben wir Euch Rat Boy als Newcomer der Stunde vorgestellt, zwei Jahre später erschien sein Debüt. Das Warten hatte sich gelohnt: SCUM machte gute Laune und überzeugte mit eigenwilligen Songs, die eine Brücke zwischen Britpop und Hip-Hop schlagen.

Anfang Oktober hat Rat Boy ein neues Album angekündigt – und dies führt er nun auch als Grund an, seine eigentlich für November geplante und vom Musikexpress präsentierte „Dumb & Confused“-Tour zu verschieben.

Die neuen Deutschland-Termine von Rat Boy 2019 im Überblick:

08.05.2019 Köln – Blue Shell (Hinweis: verlegt vom 23.11.18)

(Hinweis: verlegt vom 23.11.18) 10.05.2019 Hamburg – Molotow (Hinweis: verlegt vom 25.11.18)

(Hinweis: verlegt vom 25.11.18) 13.05.2019 Berlin – Berghain Kantine (Hinweis: verlegt vom 27.11.18)

(Hinweis: verlegt vom 27.11.18) 14.05.2019 München – Orangehouse (Hinweis: verlegt vom 30.11.18)

Der Tourveranstalter FKP Scorpio zitiert Rat Boys Begründung für die Tourverschiebung wie folgt: „Really sorry to say that because due to the delay in the release of Internationally Unknown we need to move the November European tour dates back to 2019. There are some places we are unable to visit on this tour and we promise we will visit you soon.”

Auf Facebook schreibt Rat Boy:

Really sorry to say that due to the delay in the release of the Internationally Unknown album we need to postpone the… Gepostet von RAT BOY am Mittwoch, 17. Oktober 2018

Rat Boys zweites Album INTERNATIONALLY UNKNOWN soll am 25. Januar 2019 erscheinen und wurde von Rancid-Sänger und -Gitarrist Tim Armstrong produziert. Artwork und Tracklist sind auch schon bekannt.

Rat Boy – „INTERNATIONALLY UNKNOWN“ (Video):

Rat Boys „INTERNATIONALLY UNKNOWN“ – Tracklist:

„CHIP ON MY SHOULDER“

„MY NAME IS RAT BOY“

„DON’T HESITATE“

„I WANNA SKATE“

„FOLLOW YOUR HEART“

„INTERNATIONALLY UNKNOWN“

„SO WHAT“

„NO PEACE NO JUSTICE“

„FLIES“

„NIGHT CREATURE“

„CRASHED DAD’S CAR“

„SILVERLAKE“

Rat Boys „INTERNATIONALLY UNKNOWN“ – Artwork: