Wird „Terrifier 3“ die „Joker“-Fortsetzung von der Bildfläche drängen?

„Terrifier 3“ könnte dafür sorgen, dass „Joker: Folie à Deux“ noch schlechter an den Kinokassen abschneidet.

Der neue „Joker“-Film nahm an seinem Eröffnungswochenende weniger Geld ein als erwartet. Ursprünglich sollte die Comicverfilmung an die 70 Millionen US-Dollar einspielen – lag jedoch mit geschätzten 40 Millionen US-Dollar weit unter den Prognosen. Nun sind die Erwartungen für das nächste Maskengruselspektakel hoch: Der US-Slasher „Terrifier 3“ von Regisseur und Drehbuchautor Damien Leone startet am 11. Oktober offiziell in den amerikanischen Kinos. Berichten zufolge könnte das Werk von Todd Phillips sehr darunter leiden.

„Joker: Folie à Deux“ kommt nicht gut an, „Terrifier 3“ wird heiß erwartet

Für den Horrorfilm werden weniger Einnahmen erwartet: Er soll mehr als elf Millionen US-Dollar einspielen. Allerdings scheint man davon auszugehen, dass die „Joker“-Fortsetzung an ihrem zweiten Wochenende im Ticketverkauf deutlich zurückgehen wird. Bei einem spekulierten Rückgang von mindestens 60 bis 65 Prozent, würde der Film mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix laut „NME“ nur wenige Millionen mehr einspielen als der brandneue „Terrifier“, in dem Art the Clown wieder ins Miles County einkehren wird, um dessen Bewohner:innen am Heiligabend zu terrorisieren.

Generell scheint „Joker: Folie à Deux“ viele Negativkritiken zu ernten. Erst kürzlich fand „The Hollywood Reporter“ heraus, dass der Streifen vom Markforschungsunternehmen „CinemaScore“ mit der mageren Note „D“ bewertet wurde. Das bedeute, dass zig Zuschauer:innen das Drama-Musical wirklich nicht gut fanden.

Dann kann man „Terrifier 3“ hierzulande sehen

Was den Starttermin für „Terrifier 3“ in den deutschen Kinos angeht: Hierzulande flimmert er ab Halloween, also ab dem 31. Oktober über die großen Leinwände. Vielleicht tröstet das ja einige Cineast:innen über den „Joker“-Flopp hinweg …