Lady Gaga über ihr neues Album: „Es ist für mich das wahre Chaos“

Erscheinen soll die siebte LP im Februar 2025. Wie wird LG7 wohl klingen?

Lady Gaga hat weitere Details zu ihrem noch unbetitelten siebten Studioalbum preisgegeben. Die Lead-Single „Disease“ aus dem Oktober lieferte bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die thematische Ausrichtung des Albums: Das Chaos der Selbstanalyse.

Der kleine Teufel auf der Schulter

Das neue Werk würde viele verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit widerspiegeln. Unordnung sei dabei das zentrale Motiv ihrer neuen Musik, sagte sie in einem Gespräch mit dem US-amerikanischen „Rolling Stone“ vom 9. Dezember. „Es ist wie eine Übung im Chaos [„exercises in chaos“] – ein Einblick in die verschiedenen Seiten von mir selbst“, so die New Yorker Songwriterin.

Besonders die erste Single „Disease“ verkörpere diese Idee. Sie spiele mit der unangenehmen, aber realen Erfahrung, sich selbst immer zu hinterfragen. „Für mich wohnt in all unseren Versuchen, uns selbst zu analysieren, eine Art Chaos inne. ,Disease’ ist der Anfang davon, und es begann mit dieser kleinen Stimme auf meiner Schulter, die sagte: ,There’s no more tears to cry, I heard you begging for life’ – und dieses unangenehme Gefühl, das wir manchmal haben, wenn die Stimme in unserem Kopf nicht freundlich ist“, so die 38-Jährige.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

In Rick Rubins heiligen Hallen

Das Album, das in Rick Rubins berühmtem Shangri-La Studio in Malibu aufgenommen wurde, verbinde diese persönliche Reflexion mit musikalischem Herumexperimentieren. Und obwohl Rubin selbst nicht an den Aufnahmesessions teilnahm, witzelte Gaga: „Sein Geist war anwesend.“ Die Zusammenarbeit mit Produzenten Cirkut (Britney Spears), Andrew Watt (Miley Cyrus) sowie mit ihrem Verlobten Michael Polansky, sei für die Sängerin und Schauspielerin hingegen bedeutender gewesen.

Polansky habe ihr etwa geholfen, die Lyrics von „Disease“ zu verfeinern. Etwa durch die Änderung der Zeile „I could play the doctor, I can cure your disease“ in „Bring me your desire, I can cure your disease“. „Er kennt mich so gut und hilft mir, meine Gedanken und Gefühle musikalisch umzusetzen“, erzählte das preisgekrönte Multitalent.

Licht am Ende des Tunnels

Lady Gaga, die bürgerlich Stefani Germanotta heißt, beschrieb die neue Platte mit dem Gefühl, „das Licht zu sehen“, kurz bevor etwas Positives passiert. Aber es gebe auch „andere Momente, in denen es nur um Liebe geht, und die sind super verträumt“, fügte Gaga hinzu. „Es ist für mich das wahre Chaos.“

Lady Gagas sechste Studioplatte CHROMATICA veröffentlichte die Musikerin 2020. In der Zwischenzeit erschien dieses Jahr außerdem ihr Soundtrack zum Film „Joker: Folie à Deux“, in dem sie auch die weibliche Hauptrolle spielte. Die neue LP soll voraussichtlich im Februar 2025 in die Plattenläden kommen.