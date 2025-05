Xatar: So reagieren Haftbefehl, Shirin David und andere auf seinen Tod

Die Rapwelt trauert um Xatar. Nachdem am 9. Mai 2025 bekannt wurde, dass der Rapper und Geschäftsmann am Vortag völlig überraschend verstorben war, hagelt es Beileids- und Respektsbekundungen aus der Hip-Hop-Szene.

So nimmt etwa der bekannte Rapper Haftbefehl Abschied. „Mir fehlen die Worte mein Bruderherz. Ich hoffe du bist an einem besseren Ort jetzt. Mein aufrichtiges Beileid an die Familie. LEGENDS NEVER DIE“, schreibt der Rapper in einem Instagram-Post.

Shirin David postete auf Instagram ein Bild des Musikers und schrieb: „Wir lieben dich Giwar für immer“.

Fler über Xatar: „Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen“

Fler trauert in einem Statement um seinen Kollegen und schreibt: „Mein Beileid an die Familie und an die Freunde!!! Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen. Ich bin sehr traurig darüber, dass wir uns nie im echten Leben kennengelernt haben… Für mich war Xatar einer der größten in diesem Land. Welcher Rapper konnte so viel Style, Ästhetik, realen Hip-Hop und Gangster-Attitüde verkörpern…? Ich hoffe, da wo du jetzt bist, geht es dir besser! Mein Beileid nochmal an die Familie und Freunde!!!“

Farid Bang & Rooz Lee trauern um Xatar

Farid Bang veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein gemeinsames Foto der beiden und schrieb:„R.I.P. Giwar!!! Möge deine Seele in Frieden ruhen, mein aufrichtiges Beileid an deine Familie. Du hast Deutschrap als eine der größten Rap-Legenden verlassen – ich werde dich immer gut in Erinnerung behalten.“

In einer Instagram-Story schrieb Rap-Journalist Rooz Lee: „Ich konnte es nicht glauben und habe gehofft, dass es nur ein Gerücht ist. Rest in Power.“

Auch der Account des Rap-Channels TV Strassensound veröffentlichte ein Statement.

Xatar: Infos zu seinem Tod

Giwar Hajabi alias Xatar ist tot. Der einflussreiche Rapper und Unternehmer wurde am Donnerstagabend, dem 8. Mai 2025, laut Medienberichten leblos in einer Kölner Wohnung aufgefunden. Wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte, wurde die Leiche des 41-Jährigen gegen 18:30 Uhr entdeckt, woraufhin ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Laut Ulrich Bremer, Sprecher der Staatsanwaltschaft, ergab die am Freitag durchgeführte Obduktion keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung, ein Fremdverschulden wird daher derzeit ausgeschlossen. Zur abschließenden Klärung der Todesursache wurde ein chemisch-toxikologisches Gutachten veranlasst.