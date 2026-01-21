Xavier Naidoo in Berlin: Setlist, Videos und Proteste zur Show

17.000 Leute im Publikum und draußen Protest. Was geschah – hier zusammengefasst.

Am 20. Januar trat Xavier Naidoo für das erste seiner beiden Konzerte in der Uber Arena in der Hauptstadt auf. Dort soll laut Social Media unter den bis zu 17.000 Besucher:innen ausgelassene Stimmung geherrscht haben. Vor dem Veranstaltungsort waren aber auch Demonstrierende. Eindrücke, Videos und Setlist gibt es hier.

Zwischen Jubel und Protest

Die Comeback-Tournee des gebürtigen Mannheimers startete im Dezember und dauert noch bis Ende Januar 2026 an – die Reaktionen gingen schon bei der Ankündigung der Tour stark auseinander. Zahlreiche Menschen freuten sich über die Bühnenrückkehr des Sängers nach sechs Jahren – in denen er sich zunehmend radikalisierte und besonders mit antisemitischen Aussagen auffiel, die sogar bis zur Holocaustleugnung reichten. 2022 veröffentlichte Naidoo dann auf seinem YouTube-Kanal ein Entschuldigungsvideo, in dem er angab, sich jahrelang in Verschwörungserzählungen verrannt zu haben. Er erklärte unter anderem auch: „Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue.“ Und nun füllt der inzwischen 54-Jährige Abend für Abend Konzertsäle, weil er weiterhin oder wieder Fans hat.

Kritiker:innen hingegen meldeten bei der Berliner Polizei für beide Auftritte Demonstrationen unter dem Motto „Keine Bühne für Antisemitismus (Gegen Xavier Naidoos rechte Verschwörungsmythen)“ an. Die Veranstaltung dauerte von 18:00 Uhr bis Mitternacht und ist für sein zweites Konzert am 21. mit derselben Dauer angesetzt.

Eindrücke vom Auftritt gibt es hier:

Die Setlist des ersten Abends

Hier folgt die komplette Auflistung der live gespielten Lieder:

Bei meiner Seele Seine Straßen Bist du am Leben interessiert Alles kann besser werden 20.000 Meilen Was wir alleine nicht schaffen Mut zur Veränderung Söldnerlied (Drogen und Gold) Abschied nehmen Bitte hör nicht auf zu träumen Hört, Hört Sie sieht mich nicht Der Fels Und wenn ein Lied (Söhne Mannheims Song) Nimm mich mit Dieser Weg Wo willst du hin? Wenn du es willst Führ mich ans Licht Ich brauche dich Zeilen aus Gold Bevor du gehst Ich danke allen Menschen Alle Männer müssen kämpfen Ich kenne nichts (das so schön ist wie du) Halte durch

Radikalisierung und ausstehende Verfahren

Xavier Naidoo fiel bereits während seiner musikalischen Anfänge mit rassistischen Statements auf, die letztendlich zum Bruch mit seiner Band den Söhnen Mannheims führten. In dieser mehrjährigen Pause radikalisierte sich der Künstler weiter. Naidoo vertrat Thesen der QAnon-Ideologie, sympathisierte mit Reichsbürgern, äußerte sich verschwörungsideologisch und trat bei Querdenkern auf.

Beim Landgericht Mannheim laufen Stand Juli 2025 noch zwei Verfahren wegen Volksverhetzung im Zusammenhang mit Antisemitismus und Holocaustleugnung. Naidoos Anwälte hatten die Vorwürfe als falsch zurückgewiesen, wie der „WDR“ berichtete.

