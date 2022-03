Zum 3. Todestag: The Prodigy zollen Keith Flint ihren Respekt

Anlässlich seines dritten Todestages haben The Prodigy ihrem verstorbenen Frontmann Keith Flint ihren Respekt gezollt. Flint war am 4. März 2019 im Alter 49 Jahren durch Suizid verstorben.

Wie im vergangenen Jahr, teilten The Prodigy einen Beitrag zu Ehren Flints auf Twitter, in dem sie ihm ihren Respekt und Anerkennung aussprachen.

Liam Howlett und Maxim von The Prodigy teilten drei Bilder, darunter eines von Flint auf der Bühne, und schrieben: „Es ist drei Jahre her … Wir vermissen dich jeden Tag, Bruder, aber wir fühlen dich immer bei und um uns herum“.

Its been 3 years …

We miss u every single day brother ,

But we feel u always with and around us ,

Your Fire will never go out ,

Stay Punk brother

We live forever !

LH & MAXIM x#theprodigy#weliveforever#raisetheroof

Photo by @mikevancleven pic.twitter.com/95TSdj9Eed

— The Prodigy (@the_prodigy) March 4, 2022