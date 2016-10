Hört (fast) alle Songs von Bon Ivers „22, A MILLION“ im Stream

Klar, bei den üblichen Streamingdiensten dieser Welt könnt Ihr Bon Ivers neues Album 22, A MILLION seit seinem Veröffentlichungsdatum, der 29. September 2016, digital und in voller Länge hören. Schon vor jenem Tag, auf den seine Fans seit über fünf Jahren warteten, hat Justin Vernon jedoch damit angefangen, neue Songs samt Lyric-Video auf YouTube hochzuladen. Und damit hat er bis heute nicht aufgehört.

Von den insgesamt zehn neuen Songs sind bisher schon neun in voller Länge (und in teilweise anderen Versionen) auf YouTube zu hören – und das ganz legal und ohne GEMA-Sperre. Zuletzt kam „_45_“ hinzu. Genießt hier in Wort und Bild die aktuelle Playlist. Es ist wohl davon auszugehen, dass der Albumabschluss „00000 Million“ den Reigen auch digital beschließen wird. Als Liveversion ist er ja längst ebenfalls zu finden und zu hören.

Aber hey, liebe Kids: Kauft Euch dieses wunderbare Album trotzdem! Wir, Eure Freunde, Eure Eltern und Bon Iver werden es Euch danken. Und Ihr werdet es nicht bereuen.

Lest hier die gesamte Geschichte hinter dem Comeback des Jahres: