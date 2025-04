Bon Iver veröffentlicht SABLE, FABLE – und verkauft skurriles Merch

Fans konnten sich mit den Singleauskopplungen „Everything is Peaceful Love“, „If Only I Could Wait“ und „Walk Home“ bereits auf die neue Platte von Bon Iver vorbereiten. Am 11. April ist nun das vollständige Projekt SABLE, FABLE erschienen.

Musik zum „Dinge von der Seele reden“

Das neue Album erzählt von verlorener Liebe sowie von der Hoffnung und Heilung, die darauf folgt. Bon-Iver-Sänger Justin Vernon erzählte im „Countdown To“-Gesprächsformat mit Lil Yachty, dass es für ihn auch in Ordnung sei, wenn „die Leute etwas nicht mögen“. Weiter offenbarte er: „Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass es so wahrhaftig war und ich musste es so sehr tun, ich musste mir diese positiven Dinge von der Seele reden.“

SABLE, FABLE ist seit sechs Jahren die erste richtige Platte von Bon Iver. Das Konzept für die LP entstand schon 2022, als Vernon und Danielle Haim gemeinsam im Studio arbeiteten. Durch einen Schneesturm eingesperrt, taten sich die beiden zusammen und erschufen das Duett „If Only I Could Wait“. Produziert wurde das ganze Projekt in Zusammenarbeit mit Jim-E Stack. Ebenfalls sind Features von Dijon und Flock of Dimes zu hören.

Bon Iver übertreibt’s mit dem Merch

Um das neue Album zu promoten, konnte sich Vernon wohl nicht entscheiden, mit welchen Marken er zusammenarbeiten wolle. Wie auf dem Instagram-Kanal zu erkennen ist, wurden eine Reihe an Produkten ausgewählt, die jetzt in Sable-Fable-Optik zu erwerben sind. Von Eiscreme über Parfüm bis hin zu Lachs aus der Dose scheint alles Erdenkliche dabei zu sein. Neben den etwas ausgefalleneren Merch-Artikeln wirken die rosafarbenen Pullover, die absurde 398 Dollar kosten und mittlerweile schon ausverkauft sind, fast schon langweilig.

Bon Iver ist das Musikprojekt rund um den amerikanischen Musiker Justin Vernon. Bekannt geworden durch das 2007 erschienene Debütalbum FOR EMMA, FOREVER AGO, welches der Künstler während einer schwierigen Zeit in einer abgelegenen Hütte aufnahm, hat sich seine Band zu einem der einflussreichsten Acts im Indie- und Alternative-Bereich entwickelt.

Bon Ivers Musik zeichnet sich durch atmosphärische, oft experimentelle Klanglandschaften aus, die folkige, elektronische und orchestrale Elemente miteinander vereint.