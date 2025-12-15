Die 20 wichtigsten Alben 2025: Rosalía, Little Simz & mehr

ME Liste

Es steht fest: Diese Veröffentlichungen haben das musikalische Jahr geprägt.

Das Musikjahr 2025 präsentierte sich stilistisch vielfältig wie selten zuvor. Von experimentellem Pop über Post-Punk-Revivals bis zu introspektiven Singer-Songwriter:innen-Projekten reicht das Spektrum der prägendsten Veröffentlichungen.

Besonders auffällig: Die Rückkehr legendärer Acts wie Pulp und die kontinuierliche Relevanz von Experimentalist:innen wie FKA Twigs und Blood Orange.

Das Jahr zeigte auch, dass die Grenzen zwischen Genres weiter verschwimmen – elektronische Elemente treffen auf organische Instrumentierung, HipHop verschmilzt mit Art-Pop, und traditionelle Songstrukturen werden aufgebrochen.

Rosalía
Die Highlight-Alben des Jahres 2025

Rosalía – LUX

Liebe, Sex und Göttlichkeit: Rosalía bringt den Bombast in den Pop zurück.

Little Simz – LOTUS

Ohne ihren bisherigen Haus-und-Hof-Produzenten gelingt der UK-Rapperin ein grandioser Neubeginn voller Kooperationen.

FKA Twigs – EUSEXUA

Sie schafft es immer wieder, Experimental-Pop neu und aufregend und doch massentauglich klingen zu lassen.

Pulp – MORE

Ja, doch: Mehr ist mehr. Und das auch noch aus allen Phasen der Britpop-Poeten.

Lola Young – I’M ONLY F***ING MYSELF

Die 24-Jährige aus Croydon könnte das fehlende Verbindungsstück zwischen Adele und Amy Winehouse sein. Ihr furchtloser Retro-Rockpop gibt das her.

Big Thief – DOUBLE INFINITY

Psych-Folk-Rock mit Community, Groove und Zeilen, die man sich ins Handtuch sticken will.

Blood Orange – ESSEX HONEY

R’n’B-Vibes & Elliott Smith: Devonté Hynes leistet Trauerarbeit.

Stereolab – INSTANT HOLOGRAMS ON METAL FILM

Das gelungene Comeback der weißen Kittel des Art-Rock.

Turnstile – NEVER ENOUGH

Mit NEVER ENOUGH und eindrucksvollen Moshpits gilt die Band als einer der Top-Live-Acts der Hardcore-Szene.

DJ Koze – MUSIC CAN HEAR US

Niemand, wirklich niemand lässt House, Pop und irre musikalische Experimente so schön kollidieren wie Stefan Kozalla. Dabei helfen ihm Damon Albarn, Soap&Skin, Sophia Kennedy, The Düsseldorf Düsterboys und noch viele weitere Gäste.

Lorde – VIRGIN

Banger-Sommer: Lorde kommt zurück – mit Pop-Hymnen und ganz großen Gefühlen.

Bon Iver – SABLE, fABLE

Indiefolk-König Justin Vernon kehrt zu den Ursprüngen zurück und erreicht neue Höhen.

Tristan Brusch – AM ANFANG

Viele verschiedene Tristans singen Chansons zwischen Welterklärung und Traumaverarbeitung.

Ethel Cain – WILLOUGHBY TUCKER, I’LL ALWAYS LOVE YOU

Die Uhren ticken anders zum elegischen Southern-Gothic-Pop.

Water From Your Eyes – IT’S A BEAUTIFUL PLACE

Die New Yorker befördern Rock aus dem Bedroom ins Universum.

Perfume Genius – GLORY

Der Arthouse-Indie-Pop-Star hat nachgelegt. Und wie.

Florence And The Machine – EVERYBODY SCREAM

Ritual-Pop mit Lärm und Liebe, Schreien und Hexerei.

Tocotronic – GOLDEN YEARS

Die Indie-Rock-Institution setzt der drohenden Finsternis seltsam steifen Humor und kämpferischen Trotz entgegen.

The Last Dinner Party – FROM THE PYRE

Völlig aus der Zeit gefallener Indie-Art-Glamrock, der trotzdem unheimlich modern ist.

Sophia Kennedy – SQUEEZE ME

Platze ich gleich? Edgy Pop am schmalen Grat zwischen Zu-dicht-dran und Zu-weit-weg.

Die gesamte kuratierte Liste findet ihr im aktuellen MUSIKEXPRESS – der kann hier bestellt werden und beinhaltet noch viele weitere Bestenlisten des Jahres 2025. Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!

