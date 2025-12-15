Die 20 wichtigsten Alben 2025: Rosalía, Little Simz & mehr
Es steht fest: Diese Veröffentlichungen haben das musikalische Jahr geprägt.
Das Musikjahr 2025 präsentierte sich stilistisch vielfältig wie selten zuvor. Von experimentellem Pop über Post-Punk-Revivals bis zu introspektiven Singer-Songwriter:innen-Projekten reicht das Spektrum der prägendsten Veröffentlichungen.
Besonders auffällig: Die Rückkehr legendärer Acts wie Pulp und die kontinuierliche Relevanz von Experimentalist:innen wie FKA Twigs und Blood Orange.
Das Jahr zeigte auch, dass die Grenzen zwischen Genres weiter verschwimmen – elektronische Elemente treffen auf organische Instrumentierung, HipHop verschmilzt mit Art-Pop, und traditionelle Songstrukturen werden aufgebrochen.
Die Highlight-Alben des Jahres 2025
Rosalía – LUX
Liebe, Sex und Göttlichkeit: Rosalía bringt den Bombast in den Pop zurück.
Little Simz – LOTUS
Ohne ihren bisherigen Haus-und-Hof-Produzenten gelingt der UK-Rapperin ein grandioser Neubeginn voller Kooperationen.
FKA Twigs – EUSEXUA
Sie schafft es immer wieder, Experimental-Pop neu und aufregend und doch massentauglich klingen zu lassen.
Pulp – MORE
Ja, doch: Mehr ist mehr. Und das auch noch aus allen Phasen der Britpop-Poeten.
Lola Young – I’M ONLY F***ING MYSELF
Die 24-Jährige aus Croydon könnte das fehlende Verbindungsstück zwischen Adele und Amy Winehouse sein. Ihr furchtloser Retro-Rockpop gibt das her.
Big Thief – DOUBLE INFINITY
Psych-Folk-Rock mit Community, Groove und Zeilen, die man sich ins Handtuch sticken will.
Blood Orange – ESSEX HONEY
R’n’B-Vibes & Elliott Smith: Devonté Hynes leistet Trauerarbeit.
Stereolab – INSTANT HOLOGRAMS ON METAL FILM
Das gelungene Comeback der weißen Kittel des Art-Rock.
Turnstile – NEVER ENOUGH
Mit NEVER ENOUGH und eindrucksvollen Moshpits gilt die Band als einer der Top-Live-Acts der Hardcore-Szene.
DJ Koze – MUSIC CAN HEAR US
Niemand, wirklich niemand lässt House, Pop und irre musikalische Experimente so schön kollidieren wie Stefan Kozalla. Dabei helfen ihm Damon Albarn, Soap&Skin, Sophia Kennedy, The Düsseldorf Düsterboys und noch viele weitere Gäste.
Lorde – VIRGIN
Banger-Sommer: Lorde kommt zurück – mit Pop-Hymnen und ganz großen Gefühlen.
Bon Iver – SABLE, fABLE
Indiefolk-König Justin Vernon kehrt zu den Ursprüngen zurück und erreicht neue Höhen.
Tristan Brusch – AM ANFANG
Viele verschiedene Tristans singen Chansons zwischen Welterklärung und Traumaverarbeitung.
Ethel Cain – WILLOUGHBY TUCKER, I’LL ALWAYS LOVE YOU
Die Uhren ticken anders zum elegischen Southern-Gothic-Pop.
Water From Your Eyes – IT’S A BEAUTIFUL PLACE
Die New Yorker befördern Rock aus dem Bedroom ins Universum.
Perfume Genius – GLORY
Der Arthouse-Indie-Pop-Star hat nachgelegt. Und wie.
Florence And The Machine – EVERYBODY SCREAM
Ritual-Pop mit Lärm und Liebe, Schreien und Hexerei.
Tocotronic – GOLDEN YEARS
Die Indie-Rock-Institution setzt der drohenden Finsternis seltsam steifen Humor und kämpferischen Trotz entgegen.
The Last Dinner Party – FROM THE PYRE
Völlig aus der Zeit gefallener Indie-Art-Glamrock, der trotzdem unheimlich modern ist.
Sophia Kennedy – SQUEEZE ME
Platze ich gleich? Edgy Pop am schmalen Grat zwischen Zu-dicht-dran und Zu-weit-weg.
Die gesamte kuratierte Liste findet ihr im aktuellen MUSIKEXPRESS – der kann hier bestellt werden und beinhaltet noch viele weitere Bestenlisten des Jahres 2025. Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!