Bon Iver postet mysteriöses Bild mit Berliner Adresse

In dieser Woche hält sich Bon Iver in Berlin auf, um mit Künstlern wie Aaron Dessner, Nils Frahm, Erland Øye, Damien Rice und zahlreichen weiteren Musikern im Funkhaus in Oberschöneweide aufzunehmen. Das Ergebnis wird am Samstag und Sonntag während des Michelberger Festivals vorgestellt. Womöglich wird es schon etwas vorher Musik von Bon Iver zu hören geben: Heute Nachmittag wurde auf Facebook ein Bild gepostet, das für den morgigen Donnerstag die Kreuzberger Adresse Adalbertstraße/ Oranienstraße und die Uhrzeit 18.30 angibt. Was morgen genau passieren wird, kann nur spekuliert werden.

An der Adresse befindet sich seit mehreren Wochen ein Wandgemälde, dass das Albumcover vom am Freitag erscheinenden Bon-Iver-Album 22, A MILLION und Songlyrics zeigt.