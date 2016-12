Coldplay sind die größte Band der Welt. Zumindest wenn wir uns im Kosmos von Spotify bewegen und es ausschließlich um Zahlen geht. Wie der Streamingdienst mitteilte, hat die britische Band die 5-Milliarden-Marke geknackt. So oft wurden die Songs von Coldplay auf Spotify gehört.

Mit rund 377 Millionen Durchläufen ist dabei „A Sky Full Of Stars“ der absolute Spitzenreiter unter den gestreamten Coldplay-Songs.

Darauf folgen „Adventure Of A Lifetime“ des 2015 erschienenen A HEAD FULL OF DREAMS mit rund 324 Millionen, „Hymn For The Weekend“ mit 291 Millionen und 244 Millionen für „The Scientist“.

Außerdem sind Coldplay auf Platz 12, was monatliche Hörer bei Spotify betrifft. Das wären rund 25 Millionen Hörer pro Monat, laut Music Week.

Coldplay haben zur Feier dieser Zahlen eine EP mit insgesamt fünf Songs veröffentlicht. „Live from Spotify London“ gibt es hier zu hören: