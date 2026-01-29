„Bridgerton“, Staffel 4: Alle Songs aus den ersten vier Folgen

Staffel 4 liefert u.a. auch Olivia Rodrigo und Paramore mit orchestralen Arrangements. Alle Songs aus den ersten vier Folgen im Überblick.

Neben opulenten Kostümen, großen Gefühlen und geheimen Romanzen ist die Musik ein zentraler Bestandteil von „Bridgerton“. Schon seit der ersten Staffel begeistert die Netflix-Serie Fans nicht nur mit klassischer orchestraler Begleitung, sondern auch mit modernen Popsongs, die kunstvoll in historische Arrangements verwandelt werden.

In Staffel vier, die am 29. Januar 2026 startet, setzt sich dieses Konzept fort: Zuschauer:innen können sich auf neue Versionen aktueller Hits freuen, die die Liebesgeschichten der Bridgerton-Familie musikalisch untermalen. Von romantischen Balladen über dramatische Akte bis hin zu mitreißenden Tanzstücken – die Musik soll die emotionale Tiefe und den Glanz der Regency-Ära mit modernen Akzenten verbinden.

„Bridgerton“-Sound für die vierte Staffel: Mix aus Neu und Alt

In jeder Folge verstecken sich wieder große Hits, die neu arrangiert und sehr konkret auf die Szenen abgestimmt wurden. Welche Songs genau in den ersten vier Folgen zu hören sind, haben wir für euch zusammengestellt.

Folge 1

Mehr vom Bewährten: Pitbull und Coldplay sind bereits bekannte Interpreten für „Bridgerton“. In Staffel drei erklingt „Give Me Everything“ von Pitbull während der ersten intimen Szene zwischen Penelope Fetherington und Colin Bridgerton. Auch „Yellow“ von Coldplay ist Teil der dritten Staffel. Was es nun in der vierten Staffel zu hören gibt, sind die folgenden Tracks:

„Life in Technicolor“ – Coldplay

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„DJ Got Us Fallin‘ In Love“ – Usher ft. Pitbull

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Never Let You Go“ – Third Eye Blind

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Folge 2

Taylor Swift ist ebenfalls eine bereits bekannte Künstlerin der populär-historischen Serie. „Wildest Dreams“ erklang in Staffel eins, weitere Titel sind „Snow on the Beach“ und „You Belong With Me“.

Doch in der zweiten Episode der neuen Saison gibt es folgendes Stück auf die Ohren:

„Enchanted“ – Taylor Swift

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Folge 3

Bisher noch nicht zuhören in „Bridgerton“ waren Paramore. Die Alternative-Rock-Band aus Franklin, Tennessee, gibt ihr Debüt mit „All I Wanted“ in der vierten Staffel.

„All I Wanted“ – Paramore

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Folge 4

Auch für Olivia Rodrigo ist es das erste Mal, dass einer ihrer Songs in ein historisches Streicher-Gewand verpackt wird. Der Pop-Hit „bad idea right?“ wird neu vertont.

„bad idea right?“ – Olivia Rodrigo

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Serie spielt im England des 19. Jahrhunderts und auch die Streicherarrangements spiegelt diese Zeit wider. Statt moderner Pop-Elemente wie E-Gitarren, Synthesizer oder auch Beats erklingen orchestrierte Versionen bekannter Pop-Hits – interpretiert mit Geigen, Celli, Klavier und Streichern. So verschmelzen historische Kulisse und moderne Musik zu einem Ganzen.