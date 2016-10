Global agierende Mode-Retailer wie Asos, Topshop oder Selfridges haben neben großen Tech-Konzernen wie etwa Telekom, Siemens oder Osram längst die Fühler in den neuen Modemarkt ausgestreckt, tauschen sich aus und lassen sich mit Investment-Projekten aufeinander ein. „Innovation ist wichtig“, weiß Anita Tillmann und erklärt: „Stillstand kostet ein Unternehmen mehr Geld als das Investment in Innovation und Zukunft. Wir haben #FashionTech, The Conference on the Future of Fashion, gelauncht, um den Einfluss der Digitalisierung auf die Modebranche abzubilden“, erklärt Tillmann ihr Projekt und fügt hinzu, dass Wearable Design und Smart Textiles die derzeit am schnellsten wachsenden Trends in der Modebranche sind.