„0043“: Wandas erster Song aus ihrem neuen Album „NIENTE“ ist da

Von Tyler, Lana, Declan, Max und Cornelius: 10 neue Alben, deren Schöpfer wie Drittklässler aus Prenzlauer Berg heißen

Am 21. Juli sind unter anderem die neuen Alben von Max Richard Leßmann, Foster The People, Lana Del Rey und, am überraschendsten, Tyler, The Creator erschienen. Hier unsere Rezensionen sowie Hörproben dazu.