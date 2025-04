Italo-Pop: Die wichtigsten Songs im Überblick und zum Mitsingen

Los geht es mit dem Italo-Pop-Input für euch!

Italien für alle

Ricchi E Poveri „MADE IN ITALY“ (1982)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Freundlich, griffig und auf den Punkt. Spätestens mit diesem Lied zündet in den Achtzigerjahren die nächste Stufe der Italo-Pop-Begeisterung. Unzählige Songs und vor allem auch Compilations werden in dieser Phase folgen.

Alice „PER ELISA“ (1981)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit diesem Song gewann Alice einst das renommierte Sanremo-Festival, das in Italien jährlich kontemporäre Musik kürt. Angelehnt an Beethovens „Für Elise“, verschaffte der Titel Alice auch in Deutschland den Durchbruch. Performt hat sie ihn unter anderem in der Musik-Comedy-Sendung „Bananas“.

Gianna Nannini / Edoardo Bennato „UN’ESTATE ITALIANA“ (1989)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sie ist vielleicht das Gesicht des Italo-Pop. Heute noch aktiv, wirbelte Nannini schon früh Staub auf in der Musikkultur. Auf ihrem selbstbetitelten Debütalbum adressierte sie Themen wie Masturbation und Abtreibung. „Un’Estate Italiana“ war der offizielle WM-Song 1990, komponiert von Giorgio Moroder.

Adriano Celentano „UNA FESTA SUI PRATI“ (1967)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sein ganz großer Hit bleibt natürlich „Azzurro“, doch schon ein Jahr davor erreichte der gebürtige Mailänder auch in Deutschland die Charts. Der Songtitel bedeutet übersetzt „Eine Party auf dem Rasen“.

Paolo Conte „VIA CON ME“ (1981)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zwar hat es Paolo Conte nie in die offiziellen Charts in Deutschland geschafft, doch seine Strahlkraft und Eleganz dürften auch hier unbestritten sein. In diesem Stück lässt sich sein Bezug zum Jazz erkennen. Gehandelt wird Conte als Cantautore – also als Liederdichter.

Måneskin „ZITTI E BUONI“ (2021)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sie gewannen mit diesem Song nicht nur das bereits erwähnte Sanremo-Festival, sondern kurz darauf auch noch den ESC. Måneskin zählen mittlerweile zu den einflussreichsten italienischen Pop Exporten und touren weit über ihr Heimatland hinaus. Der Titel heißt übersetzt übrigens „Leise und brav“.