125 Jahre Vogue: Kith begeht Jubiläum der Modebibel mit Capsule Collection

Foto: https://kith.com/blogs/lookbooks/kith-x-vogue-125th-anniversary-collection-lookbook, Kith. All rights reserved.

Das einflussreiche Modemagazin „Vogue“ feiert sein 125-jähriges Jubiläum mit einer exklusiven Kooperation mit der Lifestyle-Brand Kith. Dieser Ritterschlag für das erst 2011 gegründete Unternehmen ist insofern überraschend, da die „Vogue“ besonders durch ihre Berichterstattung von Haute-Couture-Kleidung geprägt wird.

Die aus der Kollaboration mit Kith entstandenen Hoodies sind jedoch weit entfernt von Haute Couture und Pariser Eleganz: Die in zehn verschiedenen Farbtönen erhältliche Pullover definieren sich vor allem über ihren Komfort und ihren zeitlosen Look. Durch die Verarbeitung hochwertiger French-Terry-Baumwolle schwingt dennoch ein Deut Luxus in den Teilen mit.

Während die erste Charge der Capsule Collection bereits am 4. September veröffentlicht wurde, wird das zweite Set aus fünf verschieden farbigen Oberteilen erst ab dem 11. September auf der Website von Kith verfügbar sein. Wer bereits jetzt zuschlagen möchte, sollte noch flott sein Konto checken: Die bereits erhältlichen Crewneck-Pullis kosten 145 Dollar.