Duran Duran: Identität der Frau auf RIO-Cover nach 42 Jahren geklärt

Künstler Patrick Nagel fand seine Referenz für das RIO-Gemälde in der „Vogue“.

Vor mittlerweile 42 Jahren erschien Duran Durans RIO (1982). Wer die Frau auf dem Albumcover ist, blieb lange unbekannt – bis jetzt.

Inspirationsquelle Vogue

Die englische Rockband teilte nun mit, wer für das Bild auf ihrem Zweitwerk Modell stand. Für das Gemälde einer eleganten Frau mit schwarzen Haaren und auffälligem Make-up, im Design einer Zigarrenverpackung nachempfunden, orientierte sich Künstler Patrick Nagel an dem Modemagazin „Vogue Paris“ (heute „Vogue France“). In der Februarausgabe aus dem Jahr 1981 erschien ein Foto des Models Marcie Hunt in einer Kampagne für Angelo Tarlazzi – Vorbild für das Duran-Duran-Cover. Zwar nahm Nagel einige Änderungen für RIO vor, entfernte beispielsweise Brille und Hut der Frau, doch die Gesichtszüge und Haltung sind dieselben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Model Marcie Hunt ist Duran-Duran-Fan

Die Entdeckung hatte ein Fan des bereits 1984 verstorbenen US-amerikanischen Malers gemacht. Patrick Nagels damaliger Assistent Barry Hahn bestätigte die Information. Die Kunsthändlerin Monica Moynihan trug den Fund schließlich über Instagram an die Öffentlichkeit. Duran Duran teilten den Post und bestätigten ihn damit. So drang die Enthüllung auch zu Marcie Hunt selbst durch.

Einer von Duran Durans größten Hits stammt vom Album RIO:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ehemalige Model, das mittlerweile Marcie Dinkel heißt, kommentierte den Beitrag: „Das ist so cool! Ich hatte bis jetzt keine Ahnung, dass ein Foto von mir für das RIO-Cover verwendet wurde. So aufregend! Ich liebe Duran Duran und habe in den Achtzigern häufig zu ihrer Musik getanzt. Später auch bei der Hochzeit von mir und meinem Mann Tom.“ Auf ihrem eigenen Account fügte sie hinzu: „Ich bin nachhaltig beeindruckt von den Touren und der Musik, die Duran Duran erschaffen haben.“