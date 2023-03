Beyoncé: Persönlicher Chartrekord und modische Geheimniskrämerei mit „Cuff It“

Seit 32 Wochen hält sich Beyoncés Song „Cuff It“ in den „Billboard Hot 100“ Charts. Damit hat der 2022 erschienene Track in dieser Statistik sogar „Halo“ überholt. Dieser ist allerdings bis heute mit weitem Abstand ihr meistverkaufter. Er hielt sich jedoch nur 31 Wochen am Stück in der Liste. Das geht aus einem Tweet des Accounts „Pop Base“ hervor.

‘CUFF IT’ has surpassed ‘Halo’ as Beyoncé’s longest-charting solo song of all time on the Billboard Hot 100. pic.twitter.com/GO1AbNb6Go — Pop Base (@PopBase) March 28, 2023

„Cuff It“ ist eine von zwei Singles, die Beyoncé aus ihrem aktuellen Album RENAISSANCE ausgekoppelt hat. Obwohl es ihr bei den diesjährigen Grammy-Awards nicht den erwarteten Erfolg als „Album of the Year“ einbrachte, wurde es als eine der wichtigsten Veröffentlichungen des vergangenen Jahres gefeiert. Nun brachte es die Musikerin auf das Cover und in die April-Aussage der französischen „Vogue“, gekleidet in einige Werke des französischen Modeschöpfers Olivier Rousteing für die Marke „Balmain“. Sie sind offiziell als „Renaissance Couture“ betitelt.

Die Künstlerin unterstützte das Design der insgesamt 16 Looks persönlich. Jeder ist von einem Stück der Platte inspiriert. Außer dem zu „Cuff It“ sollen auch alle Designs schon enthüllt sein. Auf dem Instagram-Account der Publikation sind sie zu sehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Vogue France (@voguefrance)

Eines der Kleider präsentierte sie bereits im Nachgang der diesjährigen Grammy-Awards. Schon 2018 hat sie mit der Luxusmarke kollaboriert. Damals in Vorbereitung für ihr Coachella-Set, das später eine eigene Netflix-Dokumentation erhielt. Kürzlich wurde bekannt, dass ihre modische Zusammenarbeit mit Adidas beendet sei. Während ihrer diesjährigen Tour kommt sie auch nach Deutschland.