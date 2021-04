2. Staffel „LOL“: Klaas Heufer-Umlauf, Tommi Schmitt und Anette Frier sind mit dabei

„LOL – Last One Laughing“ ist momentan die beliebteste Serie der Streamingplattform Amazon Prime Video in Deutschland. Die erste Staffel wurde am 1. April dieses Jahres veröffentlicht, ist aber so erfolgreich, dass Host Michael Bully Herbig nun bereits eine weitere Staffel ankündigt. Neu dabei sein werden die Comedians Bastian Pastewka, Annette Frier, Martina Hill, Klaas Heufer-Umlauf, Larissa Rieß, Tommi Schmitt und Tahnee. Dafür verabschiedet sich die Sendung von Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Mirco Nontschew, Rick Kavanian, Teddy Teclebrhan, Torsten Sträter und Wigald Boning. Kurt Krömer, Max Gierman und Anke Engelke kehren in der zweiten Staffel zurück.

In der Show treten zehn Comedians treten gegeneinander an und versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Der Haken: Wer lacht, fliegt raus. Und die Person, die zuletzt lacht, gewinnt den Preis von 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. Das Konzept entwickelt hat ursprünglich der japanische Komiker Hitoshi Matsumoto. Mittlerweile ist es so erfolgreich, dass es ebenso australische, mexikanische und italienische Varianten der Show gibt.

Ein Ausstrahlungsdatum für Staffel 2 von „LOL – Last One Laughing“ ist noch nicht bekannt. Im Herbst 2021 soll es so weit sein.