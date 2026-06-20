30 Jahre Hurricane: Kraftklub krönen den Freitag mit Headliner-Show

Kraftklub spielen in Scheeßel erstmals den Headliner-Slot – der Rückblick auf den Hurricane-Freitag.

Das Hurricane wird 30 Jahre alt – und für Kraftklub schließt sich am Freitag ein Kreis. Als Schülerband spielten die Chemnitzer noch Songs von The Offspring nach. Nun stehen sie beim Jubiläum des Festivals direkt nach ihren einstigen Vorbildern auf der Forest Stage und übernehmen zum ersten Mal den wichtigsten Slot des Tages. Doch bevor es so weit ist, zeigen schon die ersten Festivalstunden, was das Hurricane in den vergangenen drei Jahrzehnten legendär gemacht hat. Und da dürfen auch die Wetterextreme nicht fehlen.

Schwitziger Auftritt

Bei President stellt sich am frühen Abend vor allem eine praktische Frage: Wie heiß wird es eigentlich unter einer Gummimaske? Der Sänger der geheimnisvollen Band, der auch in weißen Handschuhen und akkurat sitzendem Anzug über die Stage flaniert, lässt sich zumindest wenig anmerken, während das Publikum vor der Mountain Stage in der prallen Sonne bei 35 Grad schwitzt und sich mit durchnässten Shirts, Tüchern und Caps runterzukühlen versucht.

Auf Unnahbarkeit setzen auch Royel Otis. Der Sänger hält sein Gesicht auch beim Auftritt in Scheeßel weitgehend unter seinen Haaren verborgen. Der lässige Indie-Pop der Australier funktioniert dennoch bestens als Vorbereitung auf den lauteren Teil des Abends – auch weil sie ihre beliebte Cover-Version von „Murder on the Dance Floor“ auspacken.

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Gäbe es den Beruf des staatlich geprüften Crowd-Mobilisierers, hätte Donots-Sänger Ingo Knollmann mit Bestnote bestanden: Als Anheizer steigt er direkt zu den Zuschauern in den Pit. Auch Siegfried & Joy haben nach ihrem Zauber-Auftritt beim Warm-up am Donnerstag bei den Punkrock-Strahlemännern einen weiteren Show-Moment. Die Berliner Social-Media-Magier zaubern der Band ein Piano mitten ins Infield. Natürlich bleibt es nicht beim bloßen Staunen: Um das Instrument bildet sich ein Circle Pit, während die Donots den gemeinschaftlichen Kontrollverlust dirigieren. Es ist einer dieser ausgelassenen Bilderbuchmomente, die auf dem Hurricane nicht fehlen dürfen.

The Offspring covern Ozzy und Taylor Swift

Anschließend übernehmen The Offspring die Forest Stage und liefern den zwar erwartbaren, aber spaßigen Nullerjahre-Nostalgieschub. Zwischendurch scherzt die Band über die angeblich gigantische Menschenmenge vor der Bühne und beziffert sie auf exakt 1.315.006 Besucher. Musikalisch nehmen es die Kalifornier dagegen weniger genau und nehmen es locker, wenn nicht jeder Song perfekt gelingt. Neben einem Ozzy-Cover von „Crazy Train“ landet auch Taylor Swifts „Love Story“ im Set – dazu entsteht vor der Bühne der bis dahin einer der größten Moshpits des Tages.

Parallel dazu wird es bei Ozzys Busenfreund Yungblud auf der River Stage körperlich: Schnelle Hits wie „Lovesick Lullaby“ halten die Energie hoch, für „Fleabag“ darf ihn sogar ein Fan an der Gitarre begleiten.

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Den emotionalsten Moment schafft Yungblud mit „Changes“. Das Black-Sabbath-Cover darf seit vergangenem Jahr auf keinem seiner Konzerte fehlen. Yungblud widmet das Stück – natürlich – seinem verstorbenen Freund und Kollegen. Der Musiker lernte Osbourne kennen, als dieser 2022 einen Gastauftritt im Video zu „The Funeral“ hatte. Beide habe sofort das Gefühl verbunden, von der Öffentlichkeit als „zu verrückt“ abgestempelt zu werden, so der Künstler. Doch so intensiv Yungblud die Show auch gestaltet, es lässt sich nicht übersehen, dass sich Teile des Publikums bereits Richtung Forest Stage bewegen, um einen guten Blick auf den ersehnten Headliner des Abends zu bekommen.

Von der Schülerband zum Hurricane-Headliner

Für die Chemnitzer von Kraftklub hat der laue Sommerabend am Eichenring eine besondere Bedeutung: Es ist ihre erste Festivalshow der Saison und ihre erste Headliner-Show beim Hurricane. „I Wanna Dance With Somebody“ ertönt es aus den Boxen, bevor Kraftklub ihr Set mit „Marlboro Mann“ starten und die Zuschauer in einer satten Ladung weiß-rotem Konfetti verschwinden. Spätestens bei „Ich will nicht nach Berlin“ singt das gesamte Festivaldorf aus vollem Hals mit. Sänger Felix Kummer springt ins Publikum, läuft mit Kamera durch die Menge und hält bei „Halts Maul und spiel“ einen nahbaren Moment mit den Fans fest.

Zwischendurch blickt die Band auch einmal neidisch zur River Stage hinüber. Yungblud hatten Kraftklub bereits 2018 für ihr eigenes Kosmonaut Festival gebucht. Kummer scherzt, er wäre selbst gern so fresh in einem silbernen Outfit auf die Bühne gekommen. Kraftklub tragen an diesem Abend stattdessen ihren Signature-Look mit roten Hosenträgern und werden noch mal ganz deutlich: „Unter den Polohemden verbergen sich fünf Zecken, die keinen Bock auf Transfeindlichkeit, Homophobie oder Rassismus haben.“

Nach einer eingespielten Ansage von Deichkinds Porky stehen die fünf Musiker plötzlich auf einer kleinen B-Stage mitten im Infield. „Wirf deine Zeit aus dem Fenster mit mir“, ruft die fünfköpfige Band in den hinteren Teil der Menge, bevor sie ihr Set mit „Ein Song reicht“ und „Songs für Liam“ dem Ende entgeintreibt. Wer danach noch weitertanzen will, bekommt nebenan Italo-Schlager zum Abkulten angeboten. Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys machen noch bis tief in die Nacht mit Hits wie „Quanto Costa“ und „Brennerautobahn“ auf Dolce Vita. Denn auch das ist das Hurricane seit 30 Jahren für die Besucher – ein ausgelassener Sommernachtstraum.

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