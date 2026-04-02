Letzte Bandwelle für Hurricane und Southside 2026

Das finale Line-up für die Schwesternfestivals steht fest. Bestätigt wurden nun auch Scene Queen, Rikas und The Sophs.

Es gibt weiteren Zuwachs für das Hurricane und Southside Festival. Zu den Highlight-Acts um Twenty One Pilots, Billy Talent, Kraftklub, Yungblud, Florence + The Machine, Halsey und The Offspring kommen sechs weitere Acts dazu.

Damit ist das Line-up bis auf die Gewinner-Acts des festivaleigenen Contests „Gamechanger“, komplett.

Hurricane und Southside 2026: Neue Acts

Scene Queen verbindet Metalcore mit feministischen Themen. Rikas kombiniert Pop mit Einflüssen aus Funk und Soul. The Sophs aus Los Angeles beeindruckten zuletzt mit ihrem Debütalbum GOLDSTAR. Newcomer Raynor aus Peterborough bei London hat sich für seine Musik Michael Jackson, Arctic Monkeys und Radiohead als Vorbild genommen. Blackgold, ebenfalls aus UK, ziehen dafür eher die Nu-Metal-Karte mit schweren Gitarren und Hip-Hop-Beats.

Nur auf dem Southside spielt Tusker, der über den Radiopartner DASDING ins Line-up stößt. Er zeigt, wie trotz oder gerade wegen Herzschmerz tanzen kann.

Beim Hurricane sorgen zudem zwei Live-Podcasts für Aufregung: In „Deutschland3000“ spricht Eva Schulz alle zwei Wochen mit Menschen über Pop und Politik. Sie wird vor Ort mit einem Überraschungsgast sprechen. Erneut dabei ist „Der Spiegel live“ mit gleich mehreren geheimen Teilnehmern.

Acts bei den Warm-Up-Partys

Auch das Programm der Warm-Up-Partys steht nun fest: Beim Hurricane treten Disarstar, Juli, Paula Carolina, Herrenmagazin und die Hansemädchen auf. Beim Southside stehen Moop Mama, Majan, Mola, Hi! Spencer und BrassPalast auf der Bühne.

Hurricane und Southside finden in diesem Jahr vom 19. bis 21. Juni in Scheeßel und Neuhausen ob Eck statt. Tickets für beide Festivals sind über die offiziellen Websites hurricane.de und southside.de erhältlich.