Hurricane und Southside 2026: Halsey, Clueso & mehr bestätigt

Halsey

Halsey  |  Hurricane Southside 2026: Halsey, Clueso & 6 weitere Acts bestätigt

Auch mit dabei vom 19. bis 21. Juni in Scheeßel und Neuhausen: Orville Peck, Levin Liam und Drunken Masters.

Das Festivalerlebnis nimmt immer mehr Gestalt an. Nun ist klar: Die US-Künstlerin Halsey wird beim Hurricane und Southside Festival 2026 auftreten. Aber auch der Deutschop-Liebling Clueso wird einen Platz auf der Bühne haben. Neben den beiden wurden sechs weitere Acts für die beiden Open-Air-Veranstaltungen ganz frisch bekannt gegeben. Hier alle Infos.

In Kürze sollen weitere Acts sowie besondere Programmpunkte zu den Festivals, die vom 19. bis 21. Juni 2026 in Scheeßel und Neuhausen stattfinden, offiziell gemacht werden.

Halsey bringt Alternative-Pop nach Deutschland

Halsey, die mit ihrem Debütalbum „Badlands“ (2015) international erfolgreich wurde, wird exklusiv bei beiden Festivals in Deutschland auftreten.

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin aus New Jersey hat sich mit ihrer Mischung aus Alternative-Pop und elektronischen Elementen eine treue Fanbase aufgebaut. Ihre Konzeptalben und aufwendig inszenierten Liveshows gelten als Markenzeichen ihrer künstlerischen Arbeit.

Clueso, Orville Peck und mehr komplettieren Aufgebot

Neben Halsey wird auch Clueso beim Hurricane und Southside spielen. Der Erfurter Musiker veröffentlicht in Kürze sein neues Album „Deja Vu 1/2“.

Ebenfalls bestätigt sind die Drunken Masters, Schauspieler und Sänger Levin Liam sowie der kanadische Country-Musiker Orville Peck, der für seine maskierten Auftritte bekannt ist.

Mit Kasi wurde zudem ein Newcomer angekündigt, der Pop- und Rap-Elemente verbindet. Die britische Singer-Songwriterin Røry komplettiert das internationale Line-up. Ausschließlich auf dem Southside Festival wird Sängerin Leila Lamb auftreten.

Alle Acts vom Hurricane und Southside auf einen Blick

Hier die Ankündigungen auf den Socials der Festivals:

Tickets und weitere Informationen

Tickets für beide Festivals sind über die offiziellen Websites hurricane.de und southside.de erhältlich. Details zu den Warm-up-Partys und weitere Artist-Ankündigungen folgen zeitnah.

