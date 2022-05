ABBA Voyage: Die Setlist vom Premierenabend

Der 26. Mai 2022 wird den Besuchern der ABBA Arena wohl lange in Erinnerung bleiben. Schließlich kamen sie nicht nur als Erste in den Genuss der schon lange angekündigten Abbatar-Show, sie konnten auch ABBA persönlich auf der Bühne erleben, da alle vier Mitglieder zur Premiere erschienen waren und sich im Anschluss bei den Fans bedankten.

Nun ist auch die Setlist vom Premierenabend im Netz aufgetaucht. Wer die Show in den kommenden Wochen und Monaten selbst sehen und sich noch überraschen lassen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen. Mit dabei sind einige der größten Hits der schwedischen Popgruppe – unter anderem waren „SOS“, „Mamma Mia“, „Gimme! Gimme! Gimme!“ und „Thank You For The Music“ zu hören. Auch zwei neue Tracks, „Don’t Shut Me Down“ und „I Still Have Faith In You“ haben es ins 100-minütige Programm mit 20 Tracks geschafft.

ABBA Voyage Setlist

The Visitors

Hole in Your Soul

SOS

Knowing Me, Knowing You

Chiquitita

Fernando

Mamma Mia

Does Your Mother Know

Eagle

Lay All Your Love on Me

Summer Night City

Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

Voulez-Vous

When All Is Said and Done

Don’t Shut Me Down

I Still Have Faith in You

Waterloo

Dancing Queen

Thank You for the Music

The Winner Takes It All

„ABBA Voyage“ wird nun mindestens bis Mai 2023 in London gastieren. Die eigens für das Event gebaute ABBA Arena wird somit zum Pilgerort für viele Fans der schwedischen Band werden.

Die ROLLING-STONE-Kritik zur Premiere von ABBA Voyage lesen Sie hier.

