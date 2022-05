Tränen der Rührung bei ABBA: War das der letzte gemeinsame Auftritt?

„ABBA Voyage“ hat am Donnerstagabend (26. Mai 2022) Premiere gefeiert – mit dabei waren auch alle vier Mitglieder der schwedischen Popgruppe. Ihr gemeinsamer Bühnenauftritt nach der Show fühlte sich wie ein Abschied an und bewegte nicht nur die anwesenden Zuschauer, die das Glück hatten, die Band noch einmal vereint zu sehen. Auch Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson und Björn Ulvaeus zeigten sich sichtlich gerührt vom Zuspruch der Fans.

Der offizielle Twitter-Account zur Show „ABBA Voyage“ postete kurz nach Ende der Premiere folgendes Foto mit den Worten „The ultimate curtain call“ – das war es wirklich, denn es ist durchaus denkbar, dass dies der letzte gemeinsame Auftritt von ABBA war.

Tonight, @ABBA took to the stage to thank their fans. pic.twitter.com/iV5tUqES7C

— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) May 26, 2022