AC/DC erhalten in Deutschland Doppelplatin für POWER UP

Am Sonntag bekam die Band vor ihrem Konzert im Olympiastadion die Auszeichnung verliehen.

AC/DC touren derzeit mit ihrer „Power Up“-Tour durch Europa. Am 09. Juni spielte die Band das Olympiastadion in München. Vor Start des ausverkauften Konzerts hatte die Gruppe allerdings noch einen wichtigen Termin: Ihnen wurde am Sonntag (09. Juni) in München von Sony eine Doppelplatin-Auszeichnung für ihr Album POWER UP verliehen.

Die LP, die am 13. November 2020 erschien, verkaufte sich 400.000 Mal und erreichte damit den Doppelplatin-Status. Innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung hat POWER UP den stärksten Albumstart 2020 gelandet und im selben Jahr auch den ersten Platz der Offiziellen Deutschen Jahrescharts belegt.

AC/DC sind seit einem halben Jahrhundert erfolgreich

Am 31. Dezember 1973 spielten AC/DC ihr erstes Konzert im Chequers Nightclub in Sydney. Seitdem hat die Band weltweit über 200 Millionen Alben verkauft und wurde mit zehn Grammy-Awards ausgezeichnet, unter anderem in den Kategorien bestes Rock-Album und beste Hard-Rock-Darbietung. Die Australier haben auch dieses Jahr erneut einen Rekord aufgestellt und standen als erste Formation seit 15 Jahren zeitgleich auf Platz eins und zwei der deutschen Album-Charts.

Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum hat die Gruppe am 15. März acht ihrer Alben sowie ein Live-Album als limitierte Gold-Vinyl-Edition herausgebracht und damit insgesamt drei Plätze in den Top 10 und sieben Plätze in den Top 25 der deutschen Longplay-Charts belegt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zum Erfolg von POWER UP sagt Juliane Lüthy, Senior Product Manager Columbia GSA: „Der Erfolg dieses Albums unterstreicht eindrucksvoll, dass die Musik von AC/DC zeitlos ist. Selbst nach über 50 Jahren Bandgeschichte trifft sie noch immer mitten ins Herz der Rockliebhaber. Wir sind stolz darauf, ein Teil der AC/DC-Gemeinde zu sein und die Leistungen der Band würdigen zu dürfen. Ein besonderer Dank gebührt den Fans, die AC/DC zu dem machen, was sie sind: eine Legende!“

AC/DC lieben Deutschland

Mit München haben AC/DC eine besondere Verbindung, bereits 20 Mal spielten sie hier. Auch das Olympiastadion fühlte sich sicherlich vertraut an, es war das fünfte Mal, dass AC/DC die 66.000-Plätze-Arena rockte. „Deutschland ist ein großartiger Ort für uns. Die Fans hier haben uns immer unterstützt, von unseren Anfangsjahren bis heute. Danke, Deutschland. Wir lieben euch“, sagte Angus Young bei der Übergabe der Ehrung.