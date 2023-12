AC/DC: Erster Schlagzeuger Colin Burgess gestorben

„Rock in peace, Colin“, schreiben AC/DC auf Instagram. Das Gründungsmitglied wurde 77 Jahre alt.

Colin Burgess, der allererste Drummer von AC/DC, ist tot. „Wir sind sehr traurig über das Ableben von Colin Burgess. Er war unser erster Schlagzeuger und ein sehr geschätzter Musiker. Glückliche Erinnerungen, rock in peace Colin“, schreiben AC/DC auf ihrer Instagram-Seite. Dazu teilen sie ein Schwarz-Weiß-Foto des Musikers. Dieser hatte die Band mitbegründet, war aber selbst nur wenige Monate Teil von ihr.

Eine kurze, gemeinsame Reise mit AC/DC

Der Australier wurde 77 Jahre alt, die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

AC/DC gründeten sich 1973 und hatten ihren ersten gemeinsamen Auftritt mit Colin Burgess am Silvesterabend in einem Club in Sydney. Zu dieser Zeit zählten neben Burgess auch die Brüder Angus und Malcolm Young an den Gitarren, Dave Evans als Sänger und Larry Van Kriedt am Bass zu den Mitgliedern. Burgess saß unter anderen in der Originalversion der ersten AC/DC-Single „Can I Sit Next To You Girl“ am Schlagzeug.

„Can I Sit Next To Your Girl“-Promovideo von 1974 mit Colin Burgess

Seine Zeit in der Hardrock-Band endete jedoch schon im Februar 1974. Nachdem er angeblich betrunken auf der Bühne stand, wurde er gefeuert. Burgess selbst behauptete damals, man hätte ihm etwas in den Drink gekippt. An AC/DCs Schlagzeug folgten daraufhin einige Wechsel, bevor ein Jahr nach dem Rausschmiss des Gründungsmitglieds dann Phil Rudd Teil der Band wurde, der auch heute noch dabei ist, wenn auch mit einigen Pausen.

Colin Burgess war nach seiner Zeit bei AC/DC noch als Mitglied in anderen Bands vertreten, darunter The Masters Apprentices oder His Majesty. Letztere gründete er gemeinsam mit seinem Bruder Denny Burgess im Jahr 1983, nach fünf Jahren lösten sie die Band jedoch wieder auf.