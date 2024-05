AC/DC in Gelsenkirchen: Toten Hosen feiern mit

Den Tourauftakt in Gelsenkirchen wollten sich auch die Toten Hosen nicht entgehen lassen.

Beim AC/DC-Konzert am Freitag (17. Mai) in der Schalke-Arena war tote Hose im Publikum. Damit ist allerdings nicht die Stimmung der Fans gemeint, sondern die tatsächlichen Toten Hosen. Die Band genehmigte sich einen Gruppenausflug nach Gelsenkirchen, um sich dort den Auftakt der „Power Up“-Tour anzusehen.

Die Toten Hosen und AC/DC teilten sich bereits die Bühne

Zwar scheinen die drei Musiker das Konzert diesmal aus weiter Distanz angesehen zu haben, allerdings waren die Düsseldorfer den australischen Rockern mal ganz nah. Im Jahr 2001 spielten die Toten Hosen bei einigen Shows als Vorband. Angus Young sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz damals über die Band: „Die ‚Hosen‘ sind in Deutschland eine sehr einflussreiche Band.“ Zuvor waren die Toten Hosen bereits mit U2 und den Rolling Stones auf Tour. Bei der diesjährigen Konzertreise werden die Auftritte von Taylor Momsens The Pretty Reckless eröffnet, die nur sechs Tage vor der Eröffnungsshow ebenfalls Voract für die Rolling Stones waren.

Ist die Stimmung bei den Toten Hosen besser?

Unter dem Post der Band schreibt eine Nutzerin: „Ich muss sagen, bei Euren Konzerten ist die Stimmung besser. Das Publikum war schwer zu motivieren und hat sich nicht mitreißen lassen.“ Ein weiterer Fan kommentiert unter dem Beitrag: „Sound war leider nicht so gut.“ Ob das die Toten Hosen auch so sahen? Zumindest ist der Kommentator nicht alleine mit seiner Meinung. „Sound war wirklich schlecht. Man konnte teilweise die Lieder nicht erkennen“, so ein Fan auf X (früher Twitter). In einem Video, das ein YouTube-Nutzer vom gesamten Auftritt gemacht hat, lässt sich nachhören, dass es tatsächlich zu Beginn einige Tonprobleme gegeben haben könnte. Zumindest auf der Tribüne schien der Sound dumpf zu sein. „Die Schalke Arena ist der schlechteste Ort für Konzerte. Ich kenne keinen, der schon mal ein Konzert dort mit gutem Sound erlebt hat“, so ein User in den Kommentaren.

Im Ganzen betrachtet, schienen die 54.000 Fans in der Veltins-Arena aber großen Spaß gehabt zu haben. Viele Zuschauer posteten im Anschluss begeistert von ihrem Konzerterlebnis, sodass es wohl – wie so oft bei Stadionkonzerten – darauf ankam, von wo man das Geschehen erlebte.

Am Dienstag (21. Mai) spielen AC/DC erneut in Gelsenkirchen. Danach geht es erstmal weiter nach Italien, bis zwischen Juni und August noch einige Deutschlandtermine geplant sind.