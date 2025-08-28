„ACELERADA“ von sma$her & MXZI: TikTok-Trap-Hit erobert die Charts

Wer steckt hinter dem Trend und warum geht der Sound so durch die Decke? Hier mehr dazu erfahren.

Wenn sich ein Song auf TikTok durchsetzt, dann so richtig. Dann wird er massenhaft für Tänze und Videos aller Arten verwendet. Beispiele dafür gibt es zuhauf: Stücke wie „Makeba“ von Jain, „What You Know Bout Love“ von Pop Smoke oder auch „Pedro“ von Jaxomy gingen dort viral und eroberten anschließend die Charts. Weil die Tracks dann eben auch außerhalb der Plattform früher oder später zum Hit-Phänomen avancieren. Weil sie nicht mehr an Ort und Zeit oder irgendwas gebunden sind. Wir wollen den Durchbrüchen von TikTok auf den Grund gehen.

Wie jetzt „ACELERADA“ – dem Track von ma$her & MXZI, der Tribal-Trap-Hit auf TikTok. Alles, was es zu dem Song, der am 27. Juni 2025 veröffentlicht wurde, zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

TikTok-Sound „ACELERADA“: Platz 1 unter den populärsten Sounds in Deutschland

Der aktuelle TikTok-Hit „ACELERADA“ vom Duo sma$her & MXZI sorgt seit Wochen für virale Tanzvideos und Clips auf der Plattform und hat es nun auf Platz 1 der populärsten Sounds der letzten 30 Tage in Deutschland geschafft.

Wer hört „ACELERADA“? Beliebteste Länder und Altersgruppen im Überblick

Laut den Statistiken des TikTok Creative Center stammen 70 % der Nutzer:innen des Sounds aus der Altersgruppe von 18–24. 16 % sind 25–34 Jahre alt, und 14 % über 35. Besonders beliebt ist der Track in Italien, Spanien, Polen, Frankreich und eben bei uns in Deutschland.

Hier in den TikTok-Hit „ACELERADA“ reinhören:

Bedeutung und Lyrics: Darum geht es im TikTok-Hit „ACELERADA“

Der Track fällt durch markante, tanzbare Drums und den Wechsel zwischen spanischen Frauen- und Männerstimmen auf. Zudem liefert er durch eingängige Rhythmen und energiegeladene Stimmung typisches TikTok-Community-Hitpotential.

Die Lyrics lauten unter anderem:

„Gelo no copo, piscando a fachada

Gatinha rebola na vibe acelerada

No prada, no prada

Do pai da acelerada …“

In der Übersetzung heißt es das so viel wie:

„Eis im Glas, das Äußere strahlt

Süße Maus bewegt sich zum beschleunigten Vibe

Mit Prada, mit Prada

Vom Boss der schnellen Vibes …“

sma$her & MXZI: Das Produzenten-Duo hinter dem Viral-Phonk-Erfolg

Hinter dem beliebten Track steckt ein Duo: sma$her & MXZI. sma$her ein niederländischer Produzent, der zuvor mit dem Song „Esta Noche“ bereits 15 Millionen Streams erzielte.

MXZI ist der zweite Kopf hinter dem Hit. Mit bürgerlichem Namen heißt er Dominic Balog und ist ansässig in London, UK. Er debütierte über NCS (NoCopyrightSounds) mit dem Track „Montagem Toma“ zusammen mit SK3TCH01 und X972, veröffentlicht am 9. Mai 2025 – dieser erreichte inzwischen über 140 Millionen Streams.

Wie sma$her & MXZI zusammengefunden haben, ist nicht übermittelt worden.

Influencer-Power: Wer den „ACELERADA“-Sound viral gemacht hat

Bekannte Influencer:innen wie Dani Klieber haben den Sound bereits genutzt, was maßgeblich zu seiner Viralität beitrug. Auf Spotify verzeichnet „ACELERADA“ derzeit fast 17 Millionen Streams.

Wie solche TikTok-Clips mit „ACELERADA“ aussehen könnt, könnt ihr hier im Überblick einmal sehen.

Kurzlebiger Hype oder Zukunfts-Hit? „ACELERADA“ und die Macht von TikTok

Dennoch ist das Duo im Mainstream bislang kaum präsent. Die meisten Nutzer:innen kennen die Gesichter hinter dem Sound nicht, ein Effekt der schnelllebigen TikTok-Kultur, in der Trends und Hits oft rasch wieder verblassen. Gleichzeitig zeigt der Erfolg von „ACELERADA“ aber wie stark eine Plattform wie TikTok die Musiklandschaft heute prägt und wie Songs unabhängig von klassischen Medien und Streamingplattformen Millionen von Menschen erreichen können.