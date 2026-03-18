90er-Nostalgie auf TikTok: Diese Stars zeigen ihren Look von damals

Unterlegt mit „Iris“ von den Goo Goo Dolls blicken Stars wie Courteney Cox und Halle Berry in die 90er zurück.

Ein neuer TikTok-Trend sorgt gerade für Nostalgie auf Millionen Timelines: Unterlegt mit dem Song „Iris“ von den Goo Goo Dolls zeigen unzählige Menschen Vergleichsfotos aus der Gegenwart und den 1990ern – verbunden mit der Frage: „Hey Eltern, wie wart ihr eigentlich in den 90ern?“

Parallel dazu posten zahlreiche Stars Vorher-Nachher-Bilder von sich. Schrille Outfits, schräge Frisuren und die melancholischen Klänge von „Iris“ katapultieren uns zurück in ein Jahrzehnt voller MTV-Hits und kultiger Serienfiguren.

Diese Stars schauen gerne zurück:

Alicia Silverstone

Alicia Silverstone wurde Mitte der 90er mit der Teenie-Komödie „Clueless – Was sonst!“ zum Popkultur-Phänomen. Ihr Look als Cher Horowitz – karierter Minirock, perfektes Blow-out – ist bis heute unverkennbar.

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Heute ist sie weiterhin als Schauspielerin aktiv und engagiert sich stark für Tierschutz und Veganismus.

Melissa Joan Hart

Melissa Joan Hart war eines der großen TV-Gesichter der 90er. Mit „Sabrina – Total verhext!“ und zuvor „Clarissa“ wurde sie zur Identifikationsfigur für viele junge Zuschauer:innen.

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Reese Witherspoon

Reese Witherspoon machte in den späten 90ern mit Filmen wie „Eiskalte Engel“ und „Election“ auf sich aufmerksam. Ihr Image als intelligente, schlagfertige Blondine entwickelte sich später zum Markenzeichen ihrer Karriere.

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Mayim Bialik

Noch bevor sie als Amy Farrah Fowler in „The Big Bang Theory“ weltweite Bekanntheit erlangte, war Mayim Bialik in den frühen 90ern der Star der Sitcom „Blossom“. Parallel zur Schauspielerei verfolgte sie eine akademische Laufbahn und promovierte in Neurowissenschaften.

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Heute moderiert sie Podcasts, produziert Content und bleibt eine ungewöhnliche Stimme zwischen Wissenschaft und Entertainment.

Drew Barrymore

Drew Barrymore war zwar schon als Kind durch „E.T.“ berühmt, doch die 90er machten sie endgültig zum Weltstar. Filme wie „Scream“, oder „Ungeküsst“ festigten ihr Image als rebellischer, aber charmanter Hollywood-Star.

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Heute moderiert sie ihre eigene Talkshow „The Drew Barrymore Show“, in der sie prominente Gäste empfängt und befragt. Besondere Aufmerksamkeit erregt die Show durch Barrymores körperliche Nähe zu ihren Gästen.

Natalie Imbruglia

Natalie Imbruglia wurde 1997 mit dem Song „Torn“ über Nacht zum internationalen Popstar – nebenbei war sie auch in der Soap „Nachbarn“ zu sehen. Das Lied entwickelte sich zu einem der prägendsten Radiohits des Jahrzehnts und machte sie zum festen Bestandteil der MTV-Ära.

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2022 nahm sie an der britischen Reality-Show „The Masked Singer“ teil und gewann die Staffel als Panda verkleidet.

Usher

Usher startete seine Karriere in den 90ern als Teenager im R&B-Genre und wurde schnell zu einer wichtigen Stimmen der Szene. Mit dem Album „My Way“ etablierte er seinen Stil aus Soul, Pop und R&B, der die 2000er prägen sollte. Später verhalf er Justin Bieber zum Durchbruch.

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Halle Berry

Halle Berry etablierte sich in den 90ern mit Filmen wie „Boomerang“. Ihr Stil und ihre Präsenz machten sie schnell zu einer der gefragtesten Darstellerinnen der Branche. In den 2000ern gewann sie den Oscar für „Monster’s Ball“ und arbeitet heute weiterhin als Schauspielerin und Produzentin.

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Courteney Cox

Courteney Cox wurde durch ihre Rolle als Monica Geller in der Sitcom „Friends“ zu einem der bekanntesten Gesichter des Jahrzehnts. Daneben spielte sie ebenfalls in der erfolgreichen Horrorfilmreihe „Scream“ mit.

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Kevin Costner

Kevin Costner war bereits Anfang der 90er einer der größten Hollywoodstars. Filme wie „Robin Hood: König der Diebe“ oder „Bodyguard“ machten ihn zu einem der dominierenden Schauspieler des Jahrzehnts.

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In den letzten Jahren feierte er mit der Serie „Yellowstone“ ein Karriere-Comeback.

Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt begann ihre Karriere als Model und Schauspielerin und wurde als Scream Queen durch „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ einem breiteren Publikum bekannt. Ihr Stil erinnert stark an die glamourösen Fotostrecken der späten 90er und frühen 2000er.

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Manche Stars machen sich aus dem Trend einen Witz:

Patrick Renna

Patrick Renna wurde als Kinderdarsteller durch den Baseball-Kultfilm „Herkules und die Sandlot-Kids“ bekannt. Ein bestimmter Gesichtsausdruck aus dem Film entwickelte sich später im Internet zu einem beliebten Meme. In seinem Video zeigt er nicht sein eigenes 90er-Ich, sondern Fotos seines Baseball-Kollegen Mike Vitar, der damals als Teenie-Crush des Films hervorging.

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Heute nutzt Renna diesen Kultstatus selbstironisch in sozialen Medien und bei Fan-Events.

John Krasinski und der „Asian Jim“-Gag

Ein humorvoller Einschub in vielen TikTok-Clips ist der bekannte „Asian Jim“-Witz aus der US-Serie „Das Büro“. Darin ersetzt Schauspieler Randall Park für eine Episode scheinbar John Krasinski als Figur Jim Halpert – ohne dass eine andere Figur den Unterschied bemerkt. Im Video ist zunächst Krasinski zu sehen, als seine 90er-Version dann Randall Park.

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Der Erfolg des TikTok-Formats zeigt, wie stark die visuelle Identität der 90er bis heute nachwirkt; Am Ende ist der Trend weniger ein Meme als eine kleine Zeitmaschine.