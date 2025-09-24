„Cowpoke“: Country-Instrumental erobert die TikTok-Charts

„fantasmas“ von Humbe trendet auf TikTok – Song erobert erneut die Charts

Wenn sich ein Song auf TikTok durchsetzt, dann so richtig. Dann wird er massenhaft für Tänze und Videos aller Arten verwendet. Beispiele dafür gibt es zuhauf: Stücke wie „Makeba“ von Jain, „What You Know Bout Love“ von Pop Smoke oder auch „Pedro“ von Jaxomy gingen dort viral und eroberten anschließend die Charts.

Weil die Tracks dann eben auch außerhalb der Plattform früher oder später zum Hit-Phänomen avancieren. Weil sie nicht mehr an Ort und Zeit oder irgendwas gebunden sind. Wir wollen den Durchbrüchen von TikTok auf den Grund gehen.

Wie jetzt „Cowpoke“ – dem Country-Track von Isaiah Sheffield, der auf TikTok durch die Decke geht. Alles, was es zu dem Song, der am 27. Januar 2024 veröffentlicht wurde, zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

TikTok-Sound „Cowpoke“: Platz 1 unter den populärsten Sounds in Deutschland

„Cowpoke“ von Isaiah Sheffield hat es nun auf Platz 1 der populärsten Sounds der letzten 7 Tage in Deutschland geschafft.

Laut der Statistiken des TikTok Creative Center stammen 87 Prozent der Nutzer:innen des Sounds aus der Altersgruppe 18–24. Neun Prozent sind 25–34 Jahre alt, und vier Prozent über 35. Besonders beliebt ist der Track in Finnland, Irland, Island, Schweden und eben bei uns in Deutschland.

Der Track kommt ganz ohne Gesang aus und setzt rein auf Instrumentals. Die gefühlt eher melancholische Stimmung macht „Cowpoke“ zum Top-Soundtrack für nostalgische TikToks und verleiht ihm virales Hitpotenzial in der Community.

Isaiah Sheffield: Der Künstler hinter dem Erfolgstrack

Hinter dem Instrumental-Stück steht Musiker Isaiah Sheffield. Auf Spotify erreicht er aktuell rund 214.000 monatliche Hörer:innen, sein erfolgreichster Track „Nutshell x Broken Window Serenade“ zählt dort fast 2,5 Millionen Streams.

Auch auf TikTok ist Sheffield präsent und hat auf der Plattform über 300.000 Follower:innen. Auf Instagram teilt er regelmäßig Clips, in denen er mit einer Gitarre im Wald sitzt und seine neuesten Werke vorstellt. Eine Mischung aus intimer Atmosphäre und musikalischer Authentizität, die seine Community schätzt. TikTok-Clips mit „Cowpoke“ könnt ihr hier sehen.

Kurzlebiger Hype oder Zukunfts-Hit? „Cowpoke“ und die Macht von TikTok

Dennoch ist der Musiker im Mainstream bislang kaum präsent. Die meisten Nutzer:innen kennen die Gesichter hinter dem Sound nicht, ein Effekt der schnelllebigen TikTok-Kultur, in der Trends und Hits oft rasch wieder verblassen. Gleichzeitig zeigt der Erfolg von „Cowpoke“ aber wie stark eine Plattform wie TikTok die Musiklandschaft heute prägt und wie Songs unabhängig von klassischen Medien und Streamingplattformen Millionen von Menschen erreichen können.