Action Bronson bekommt eine Rolle im nächsten Scorsese-Film

Action Bronson wird in Martin Scorseses Netflix-Film „The Irishman“ mitspielen. Die Rolle des Rappers in dem Crime-Drama ist zwar noch unklar, fest steht aber: Er wird Robert De Niro in der Hauptrolle des Frank „The Irishman“ Sheeran, ein Auftragsmörder der Cosa Nostra, und Al Pacino als verschwundener Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa unterstützen.

„The Irishman“ basiert auf dem Buch „I Heard You Paint Houses“ von Charles Brandt, das die Geschichte des Mafioso Frank Sheeran erzählt.

Bronson ist außerdem ab 23. März in der Netflix-Komödie „Game Over, Man!“ zu sehen: