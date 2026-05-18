Adam Driver bricht Schweigen zu Lena Dunhams Vorwürfen

Adam Driver schwieg lange zu Lena Dunhams „Famesick“-Buch – in Cannes spricht er erstmals über die Vorwürfe vom „Girls“-Set. Seine Antwort überrascht.

Er sei am Set von „Girls“ einschüchternd und verbal aggressiv geworden: Nach hoher medialer Aufmerksamkeit für Lena Dunhams Buch „Famesick“ hielt sich der „Star Wars“-Star Adam Driver vorerst mit einer Reaktion auf diese Vorwürfe zurück. Nun haben Journalist:innen auf einer Pressekonferenz zu seinem aktuellen Film „Paper Tiger“ nachgehakt.

Die gemeinsamen Anfänge von Driver und Dunham

Lena Dunhams Memoiren „Famesick“, die im 14. April 2026 erschienen sind, handeln von ihren Erfahrungen in der Unterhaltungsindustrie. Darin schreibt sie unter anderem über ihre Zusammenarbeit mit Adam Driver. Dunham erreichte ihren Durchbruch mit der Serie „Girls“, für welche die anfangs 23-Jährige sowohl das Skript schrieb, als auch Regie führte und selbst vor der Kamera stand. Gemeinsam mit Driver spielte sie das On- und Off-Paar Hannah und Adam. Die Serie, die sich über insgesamt sechs Staffeln erstreckte, erwies sich auch für Adam Driver als erster Schritt zum Ruhm: International nachhaltige Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle als Kylo Ren in „Star Wars“.

Ein zwiegespaltenes Resümee

Nach Ende der Dreharbeiten 2017 herrschte vorerst Funkstille zwischen Dunham und Driver. Nun meldet sich Lena Dunham neun Jahre später wieder zu Wort – und hat nicht nur Positives zu äußern: Sie beschreibt Driver zwar als „beschützend, ja sogar liebevoll“ in ihrem Buch, berichtet aber auch von verbal aggressivem Verhalten. Aufgrund eines Texthängers ihrerseits habe er einen Stuhl gegen die Wand geworfen und sie angeschrien: „Sag endlich etwas … wach auf, verdammt noch mal … ich habe es satt, dir beim Starren zuzusehen.“ Eben diesen Moment empfand sie als weniger gut von Driver.

Bei der Pressekonferenz während der internationalen Filmfestspiele in Cannes Anfang Mai beantwortete der Schauspieler Fragen, eigentlich zum zu bewerbenden Film „Paper Tiger“. Als Adam Driver aber mit Dunhams Vorwürfen konfrontiert wurde, auf die er bisher nicht öffentlich eingegangen war, regierte er lediglich mit den Worten: „Ich habe keinen Kommentar dazu – das spare ich mir alles für mein Buch auf.“

Adam Drivers Reaktion auf die „Famesick“-Vorwürfe:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu einer weiteren Wortmeldung ließ sich der Mime nicht hinreißen. Ob der Hinweis auf ein Buch als Witz oder Ernst einzuordnen bleibt, hat Driver ebenfalls offen gelassen. Von Lena Dunham gibt es keine weitere Wortmeldung dazu.