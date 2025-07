„Girls“: Das machen die Seriencharaktere jetzt – laut Lena Dunham

Etwa acht Jahre ist es her, dass die Erfolgsserie „Girls“ zu Ende ging. 2017 beendete Lena Dunham mit der sechsten Staffel ihre Geschichte über vier junge Frauen in New York. Dunham war nicht nur die Schöpferin der Serie, sondern auch Hauptdarstellerin, Produzentin und Autorin. In einem Interview spricht sie nun darüber, wie sie sich das weitere Leben der Charaktere Hannah Horvath, Marnie Michaels, Jessa Johansson, Shoshanna Shapiro und Co. vorstellt.

„Girls“ wurde für seine schonungslose, authentische Darstellung des weiblichen Erwachsenwerdens gefeiert und auch kritisiert. Im Mittelpunkt standen vier Frauen, die oft unsympathisch, egozentrisch oder schlicht fehlbar waren und damit umso realistischer wirkten. In einem Interview mit „Variety“ hat Lena Dunham erzählt, wie sie sich das Leben der Figuren nach dem Serienende ausmalt.

Hannah Horvath

Hannah (gespielt von Dunham selbst) war zu Beginn der Serie eine junge, angehende Autorin mit großen Träumen. Später wird sie schwanger und verlässt New York, um ein neues Leben als Mutter zu beginnen. Dunham glaubt: „Sie unterrichtet am Bard College und liebt es, ihren Sohn großzuziehen. Sie hat wahrscheinlich eine Freundin, die so etwas wie Köchin ist. Und sie ist weniger davon besessen, berühmt zu sein. Das ist es, wo ich denke, dass sie landen würde.“

Marnie Michaels

Marnie (gespielt von Allison Williams) war Hannahs Mitbewohnerin und durchlebte in der Serie eine turbulente On-Off-Beziehung mit ihrer College-Liebe Charlie. Am Ende der Serie war sowohl die Beziehung als auch ihre Musik-Karriere gescheitert und sie zog mit Hannah weg aus der Stadt. Laut Dunham: „Marnie – es ist ihre dritte Ehe. Sie singt immer noch, aber ich glaube, Marnie muss wirklich zu den Anonymen Sex- und Liebessüchtigen gehen.“

Jessa Johansson

Jessa (Jemima Kirke), die rebellische und oft unberechenbare Figur, war zwar zum Ende der Serie hin mit Adam (Adam Driver) – Hannahs Ex– in einer Beziehung. Doch Dunham sieht ihre Zukunft anders: „Jessa ist ungeimpft und lebt auf einem Boot in Kroatien“, sagt sie trocken.

Adam Sackler

Und Adam? „Adam ist ein Kult-Theaterdarsteller und lebt wahrscheinlich in Berlin.“

Shoshanna Shapiro

Shoshanna (Zosia Mamet) wandte sich am Ende der Serie von der Clique ab, überzeugt davon, dass sie sie nur zurückhalten würde. Dunhams Vorstellung ihrer Zukunft klingt ambitioniert: „Shoshanna war mit dem Bürgermeister von New York verheiratet, ließ sich dann aber scheiden. Jetzt leitet sie ein nachhaltiges Athleisure-Startup.“

Ray Ploshansky

Und ihr Ex-Freund Ray (Alex Karpovsky)? „Ray ist immer noch im Stadtrat, betreibt sein Café – und ist erfolgreicher als alle anderen.“

Elijah Krantz

Auch Hannahs früherer Freund Elijah (Andrew Rannells), der sich Anfang der Serie als queer outet, bekommt ein Nachwort. In der Serie träumte er von einer Schauspielkarriere und laut Dunham wurde daraus sogar etwas: „Elijah ist der vierte Hauptdarsteller einer Sitcom, verdient gut – und sucht immer noch an den falschen Orten nach Liebe.“