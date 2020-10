Girls-Mitglied Chet „JR“ White ist tot

Chet White, der vor allem als eine Hälfte des Duos Girls bekannt wurde, ist tot. Er starb am Sonntagabend im Haus seiner Familie in Santa Cruz, nachdem er in der Nacht einen Herzstillstand erlitten hatte. Das gab Dean Bein, der Gründer von True Panther Records bekannt, der auch alle Girls-Alben herausgebracht hat. Weitere Einzelheiten zum Tod sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Mit Girls begann Whites erfolgreiche Musik-Karriere

White wuchs in Santa Cruz, Kalifornien, auf, und seine prägenden Jahre verbrachte er in der Punk-Szene der Stadt. Als Teenager spielte er in einer Punkgruppe namens The Willies. Als White nach San Francisco zog, traf er Christopher Owens, mit dem er 2007 die Band Girls gründete. Das Duo veröffentlichte 2009 ihr Debütalbum. Es war ein großer Erfolg, und Whites Produktion wurde besonders gelobt. Im nächsten Jahr folgte die EP BROKEN DREAMS CLUB und 2011 erschien dann das letzte Album der Girls mit dem Titel FATHER, SON, HOLY GHOST. Ein Jahr darauf löste sich die Band auf, nachdem Owens lieber als Solo-Artist weitermachen wollte.

Nach der Trennung von Girls arbeitete White mit verschiedenen anderen Künstlern zusammen. An dem 2015 erschienenen Debütalbum GOON von Tobias Jesso Jr. wirkte er als Musiker und Produzent mit. Zudem tat sich er mit Cass McCombs, Glitz und Spectrals zusammen. Er war wohl auch an Aufnahmen der Band DIIV beteiligt, die jedoch nie veröffentlicht wurden.

Als Produzent fühlte White sich „auf hinterhältige Art als Teil einer Band“

„Ich mache gerne Musik. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich noch lieber produziere“, sagte White im Jahr 2013 in einem Interview. „Es gefällt mir, Menschen dabei zu helfen, ihre Musik so zu verwirklichen, wie sie sie sich vorstellen. Oder ein weiteres Paar Ohren zu sein, das ihnen hilft, etwas zu realisieren, worüber sie noch nicht nachgedacht haben.“ Die Arbeit als Produzent bezeichnete er als „eine wirklich interessante Art und Weise, Teil von Musik und Kunst zu sein.“ Fast fühle es sich an, wie auf eine hinterhältige Art Teil einer Band zu sein, meinte er.

„Ich hoffe, du fühlst jetzt nichts als Frieden, mein Bruder“, twitterte Whites ehemaliger Bandkollege Christopher Owens. „Ich liebe dich und danke dir, dass du an mich geglaubt hast und für das, was du geleistet hast. Für immer und ewig. Und ich werde immer stolz auf dich sein…Ich werde mich immer daran erinnern, dass du Liza, Patrick, mich und Beta vor den Idioten beschützt hast.“

