Adele hat „keine verdammten Pläne“ für die Zukunft

Nach zig Gigs nun die Frage nach der Zeiteinteilung: „Ich mache mir in die Hose, bei dem Gedanken, was ich jetzt tun soll.“

Am 23. November trat Adele nach zwei Jahren nun zum letzten Mal auf der Bühne des Colosseum Theatres im Caesars Palace auf. Wie sie dort in Las Vegas verkündete, sei sie sich selbst noch nicht sicher, was sie ab sofort mit ihrer neu gewonnenen freien Zeit tun werde.

Ihre Crowd vermisst sie jetzt schon

Adeles Residency-Shows, die unter dem Titel „Weekends With Adele“ bekannt waren, liefen von November 2022 bis November 2024. Dabei trat sie zwei mal die Woche auf. Nun zelebrierte die Sängerin ihren letzten Auftritt in dieser Form.

„Natürlich werde ich zurückkommen, das Einzige, was ich gut kann, ist singen. Ich weiß nur noch nicht, wann ich das nächste Mal auf der Bühne stehen will“, erklärte die 36-Jährige an dem Abend. Und: „Ich mache mir tatsächlich in die Hose, bei dem Gedanken, was ich jetzt tun soll. Ich habe keine verdammten Pläne.“ Sie würde ihr Publikum außerdem jetzt schon „schrecklich vermissen“.

Ein Fan hat die Abschiedsrede in einem Video festgehalten, wie man auf der Plattform X sehen kann.

Adele dankte ihrer Familie für die Unterstützung

Dabei richtete sich die Britin nicht nur an Besucher:innen der Veranstaltung, sondern auch an ihren Sohn Angelo. So sagte sie unter Tränen: „An meinen Sohn: Ich habe mich für eine Residency entschieden, weil ich es hasse, zu touren. Aber ich habe mich dafür entschieden, eine Residency zu machen, damit sein Leben normal bleibt. Und das habe ich getan. Aber ich würde es auch nicht um alles in der Welt ändern, aber ich kann jetzt an den Wochenenden bei ihm sein, weil er offensichtlich nicht immer kommen kann. Ich liebe dich also über alles. Danke, dass du so viel Geduld mit mir hattest.“

„Danke, dass du mich immer unterstützt hast und mir das Gefühl gegeben hast, dass ich alles tun kann, was ich will. Es gab Zeiten, in denen ich zu müde oder emotional ausgelaugt war … also weiß ich das zu schätzen“, richtete sie zudem ihrem Partner Richard Paul aus.

Als sie Céline Dion sah, fühlte sie sich komplett

Zudem beichtete die „Rolling in the Deep“-Künstlerin, wie der Besuch ihres Idols – Céline Dion – ihr dazu verhalf, mit der Residency richtig abschließen zu können. Denn während Adele während einer Show im Oktober den Song „When We Were Young“ sang, erblickte sie plötzlich Dion in der ersten Reihe. Daraufhin brach die Sängerin in Tränen aus; Dion schloss sich angeblich an. Am 23. November sagte Adele dazu noch einmal: „Ich habe eine ganze Woche lang geweint. Eine ganze Woche lang. Es war ein Moment, in dem sich der Kreis für mich schloss. Denn das ist der einzige Grund, warum ich jemals hier dabei sein wollte.“

Bereits im Juli offenbarte sie bei einem Interview mit „ZDF“, dass sie nach ihren Deutschland-Shows im vergangenen August eine längere Auszeit planen und keine neuen musikalischen Projekte in Angriff nehmen würde. „Ich habe überhaupt keine Pläne für neue Musik“, so Adele. „Ich will eine große Pause danach und ich denke, ich möchte andere kreative Dinge tun, nur für eine Weile.“