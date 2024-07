Ganz schlechte Nachrichten für Adele-Fans, ganz schlecht

Adele schockiert mit der Ankündigung, dass sie „keine Pläne“ für weitere Musik hat

Adele hat in einem aktuellen Interview mit dem ZDF offenbart, dass sie nach ihren bevorstehenden Shows in Deutschland eine längere Auszeit plant und keine neuen musikalischen Projekte in Angriff nehmen wird.

„Ich habe überhaupt keine Pläne für neue Musik“, sagte Adele. „Ich will eine große Pause danach und ich denke, ich möchte andere kreative Dinge tun, nur für eine Weile.“

Die Musikerin wird vom 2. bis 24. August (2024) zehn Auftritte in der eigens errichteten Münchner Messe-Arena geben, was ihre ersten Shows auf dem europäischen Festland seit 2016 markiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihre Äußerungen spiegeln ähnliche Aussagen wider, die sie Anfang des Jahres gemacht hat. Damals bestätigte sie, dass sie zwar eine Welttournee für ihren nächsten Albumzyklus plant, aber es noch eine Weile dauern wird, bis sie den Nachfolger von 30 aus dem Jahr 2021 veröffentlicht.

Kreative Pausen als Schlüssel zum Erfolg

Adele ist bekannt für die langen Pausen zwischen ihren Alben, die jeweils nach ihrem eigenen Alter benannt sind. Zwischen 21 und 25 vergingen vier Jahre, und zwischen 25 und ihrem letzten Album „30“ sogar sechs Jahre. Diese Unterbrechungen erlauben es ihr, sagt sie, sich persönlich weiterzuentwickeln und ihre Kräfte wiederzuerlangen.

Adele beim Konzert im Caesars Palace in Las Vegas, Nevada.Während des Interviews sprach die „Hello“-Sängerin auch über ihren Kampf mit dem Ruhm und ihren Wunsch, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. „Aber die Seite des Ruhmes hasse ich absolut und ich vermisse alles, was vor all dem hier passiert ist. Die Tatsache, dass sich die Leute überhaupt für meine Stimme und meine Songs interessieren, ist ziemlich wild, ich glaube nicht, dass es jemals normal wird.“

Adeles Vorbereitungen für München

Adele bereitet sich derzeit auf ihre Shows in München vor und besuchte kürzlich die Bühne. Dazu postet sie eine Reihe von Fotos auf Instagram, die sie auf dem eigens errichteten Gelände zeigen. „Es ist alles verdammt aufregend“, schrieb sie in der Bildunterschrift.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben ihren musikalischen Aktivitäten wurde Adele kürzlich zusammen mit Ed Sheeran in Dortmund gesichtet, wie sie die englische Fußballnationalmannschaft bei ihrem Halbfinalspiel gegen die Niederlande anfeuerten.

Nach dem Ende ihrer München-Konzerte wird Adele im Oktober 2024 für einen Monat ihre „Weekends With Adele“-Residency im Caesars Palace in Las Vegas fortsetzen.