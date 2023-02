Adele, Björk, Sigur Rós: So werden diese 18 Namen richtig ausgesprochen

Es gibt eine Reihe prominenter Namen, die irrtümlicherweise falsch ausgesprochen werden. Grundsätzlich kein Problem – bis man im Gespräch mit anderen wahren Fans oder neurotischen Besserwisser*innen bemerkt, dass man völlig selbstbewusst durch die Gegend lief und seinen Lieblingsartist stets nicht korrekt aussprach; oder sogar eine Diskussion darüber entflammt.

Lasst euch nicht verarschen – hier die Liste der richtigen Aussprache

Lasst euch nicht von Dr. Google verarschen. Der ist sich meistens selbst nicht immer sicher und liefert obskure Vorschläge und Blog-Diskussionen anstatt der richtigen Aussprache. Daher haben wir hier eine alphabetische Auflistung zahlreicher geläufiger Namen aus Film und Musik mit besonderer Aussprache gesammelt. Und wie man sie eben richtig ausspricht.

Adele

Die Sängerin stellte in einer Fragestunde klar, dass man eigentlich „Ahhh-dél“ sagen sollte. Mit einer leichten Betonung auf der zweiten Silbe. Nicht „Ä-dell“.

Amanda Seyfried

Auf die Frage, wie dämlich man ihren Namen bereits aussprach und wie man ihn richtig sagt, gab die Schauspielerin eine klare Antwort: „Amända Seifred“.

Björk

Man sagt: „B-yörrrk“.

Cara Delevingne

Auch nicht einfach. Man spricht ihren Namen „Kära Delewien“ aus.

Dave Gahan

Aktuell wieder in aller Munde: Depeche-Mode-Sänger Dave Gahan. Dessen Namen hat MUSIKEXPRESS gleich einen ganzen Artikel gewidmet. Und hier das Video dazu:

Haim

Die Band sagt, ihr Name wird „hahy-uhm“ ausgesprochen, zweisilbig.

Haiyti

Einfach „Haiti“.

Hozier

Man sagt: „Hose-ee-er“.

Joaquin Phoenix

Kein „Joa“ oder etwas in die Richtung. Sondern: „Wah Kin Fienix“.

Josh Homme

Leicht erklärt: Der Frontmann der US-amerikanischen Gruppe Queens of the Stone Age hat keine Vorfahren in Frankreich. Sein Nachname sieht zwar aus wie das französische Wort für „Mann“, also „homme“. Seine Wurzeln liegen aber in Norwegen. Sein Name wird also nicht französisch ausgesprochen, sondern mit einem i-Laut am Schluss und lautem H am Anfang: „Josh Hommie“.

Macklemore

Sollte mittlerweile nicht mehr passieren. Aber falls doch: Er heißt „Mack-l-mor“, nicht „Mack-el-more“.

Mötley Crüe

Falls da eine Diskussion aufbrandet: Die Aussprache von Mötley Crüe ist nicht „Motley Krüh“, sondern „Motly Kruh“.

Rae Sremmurd

Schwierig zu lesen, noch schwieriger auszusprechen. Korrekt heißt das Duo: Ray „Schrimmörd“.

Rihanna

Den Namen der Sängerin spricht nichtmal ihr Ex-Freund richtig aus: „Ri-änna“, nicht „Ri-Hannah“.

Sade

Ein nigerianischer Name. Es ist am besten, „sha-day“ zu sagen.

Saoirse Ronan

Dürfte ihr öfter passieren, dass man den Namen nicht richtig sagt. Zur Sicherheit: Es ist „Ssirscha Rohnan“.

Sigur Rós

Diese isländischen Namen! Die Band spricht man jedenfalls „si-ur rose“ aus.

Zach Galifianakis

Griechische Namen sind nicht leichter. Daher hier zur Sicherheit: „Sähk Gelif enakiss“.

